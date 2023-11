Filez des baffes dans Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 - Gameplay Trailer - Mr Nutz Studio & Microids 19/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis le 13 novembre dernier, on peut de nouveau voyager au travers de la Gaule avec notre duo de choc préféré. Une nouvelle aventure proposée par Mr Nutz Studio & Microidsavec deux fois plus d’ennemis, de boss et de baffes !Alors que la vie semble paisible, les villageois sont interrompus par Goudurix qui cherche de l’aide. Son père, Océanonix, s’est fait emprisonner à tort pour le vol d’un précieux emblème en or des légions romaines. Qui de mieux pour tenter de le délivrer que les deux guerriers gaulois les plus forts ? Astérix & Obélix prennent la route pour Lutèce pour trouver des réponses… à coup de baffes !De nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay s’invitent. Astérix et Obélix bénéficient d’un mode Furie et d’une attaque Ultimate dévastatrice qui viennent s’ajouter à leurs coups existants. Les combats se veulent plus riches et plus dynamiques avec la possibilité de détruire certains éléments de décor ou encore de balancer des tonneaux ou des menhirs.Toujours aussi fidèle à la bande dessinée originale, on est en immersion et on s’amuse à filer des baffes à tout-va aux vilains légionnaires romains, seul ou en coop locale à deux joueurs. Il est disponible à 39,99€ sur l’eShop et avec un promotion de -10% jusqu’à ce soir minuit à 35,99€.