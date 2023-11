Persona 5 Tactica a fait son arrivé sur Switch

Persona 5 Tactica - Launch Trailer - Nintendo Switch 19/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Constituez votre escouade de rêve dans ce nouveau spin-off du titre le plus populaire de la franchise Persona qui promet une aventure palpitante. Toujours fidèle à la direction artistique de l’univers, cette fois c’est dans une version plus chibi que nous retrouvons les protagonistes.Dans cet épisode, retrouvez les Voleurs fantômes à la tête d’une révolution de cœur. Ils se retrouvent à errer dans un royaume étrange où une oppression tyrannique s’abat sur les habitants, jusqu’au moment où ils font la rencontre d’une mystérieuse aventurière qui les sauve d’un groupe militaire appelé Légionnaires. Il s’agit d’Erina, une révolutionnaire, qui conclue un marché avec notre équipe en échange de leur aide.Comme son nom l'indique, les combats sont tactiques au tour par tour et se gèrent avec une grande liberté de choix, vous permettant d'élaborer au mieux vos plans pour venir à bout de vos ennemis.Découvrez-en plus avec le trailer de sortie :Disponible depuis le 17 novembre, vous pouvez le retrouver sur le Nintendo eShop pour 59,99€, il reçoit une note de 16/20 dans nos colonnes et promet un plaisir assuré pour les fans de la licence. It’s show time !