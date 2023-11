Test de Persona 5 Tactica, quand le tactical prend une nouvelle dimension !

Douce Franceuuuh, le pays de mon enfanceuuh !

Pour commencer, on s’adresse aux personnes qui n’auraient pas fait Persona 5 que ce soit la version de base ou la Royal. Ce n’est pas grave. Vous pouvez tout de même profiter de l’aventure proposée par P5T. Le récit se déroule visiblement après les événements de Persona 5. Mais encore une fois, cela n’est pas essentiel. Vous risquez juste de rater quelques références ici et là mais de façon générale, l’histoire de ce P5T ne s'attarde pas sur ce qui s’est passé durant la genèse de Joker et des voleurs fantômes.Elle met en avant tout le casting et quelques petits nouveaux, dont une qui se nomme Erina. Mais avant d'arriver à sa rencontre, la joyeuse bande de lycéens discute tranquillement comme à son habitude au café Leblanc. Puis soudain, ils sont téléportés dans un métavers qui leur est étranger. C’est là qu’ils font la rencontre du premier antagoniste, Marie, une espèce d’impératrice tyrannique. Ce premier royaume comme ils l’appellent n’est pas sans rappeler notre douce France par son architecture et l’aspect très Jeanne d’Arcquéen de la nouvelle alliée, Erina. Difficile de ne pas faire le rapprochement quand elle combat avec une lance, une petrusiane plus exactement et se trimballe avec un drapeau qu’elle plante partout en criant “REVOLUTION !”.L’analogie est assez marquée mais ce n’est pas le plus important. On constate immédiatement une narration toujours très présente qui flirte comme à son habitude avec le style des visual novel par son histoire riche en dialogue. Les thèmes matures autour de la corruption et d’abus de pouvoir mis en avant dans l’univers de Persona 5 reviennent mais sous un ton beaucoup plus léger et humoristique. Cela risque sans doute de trancher la communauté de fans. Pourtant le suspense est bien présent et nous tient en haleine. Qui est Marie ? Et Erina ? Pourquoi ? On est impatient de le savoir. Là où le bât blesse, c’est que l’histoire est très linéaire. On enchaîne les séquences de dialogues alors qu’il aurait été intéressant de pouvoir explorer ou discuter avec les différents personnages autour de nous, comme dans un Persona.Pour accompagner cela, notamment l’humour, l’aspect visuel change totalement aussi. C’est le style cartoon qui est choisi. Il n’est pas sans rappeler les spin-off qu’étaient Persona Q1 et Q2 sur 3DS. Encore un autre facteur qui risque de cliver quand on sait la qualité visuelle des épisodes canons. Pourtant, les amateurs, fans invétérés de Persona ou non, auraient bien tort de s’en détourner sous prétexte que l’aspect général se tourne vers l’humour. Car bien au-delà, toute personne qui prétend aimer les tacticals se doit d’essayer ce P5T. Comme on dit, il ne faut jamais se fier aux apparences.En réalité, le titre propose une complexité retord qui réussit l’exploit de rendre le genre très dynamique. La majorité des TRPG sont très statiques. Même si on reconnaît toutes les qualités à certains titres, on ne peut pas nier que le principe de base est de bouger un pion d’un point A à un point B pour attaquer un pion adverse. La dimension RPG l’oblige, vos personnages ont des statistiques, des forces, des faiblesses, etc… Le B.A. ba quoi ! Mais qu’est-ce qui change alors ?Déjà, vous ne pouvez contrôler que trois personnages par batailles, ce qui en fait une escouade très petite. Ensuite, il y a les déplacements. D'habitude, quand vous déplacez un soldat, il a un nombre de points de mouvement, vous validez le déplacement et attaquez. Dans P5T, c’est beaucoup plus versatile. Vos personnages peuvent aller librement sans dépasser le nombre de points de mouvement alloués. Tant que vous n’avez pas dégainé votre arme de mêlée, à distance ou votre persona, vous pouvez à loisir, vous déplacer comme bon vous semble dans l’environnement avec le joystick. Vous pouvez alterner à volonté entre les membres de la troupe et aller aussi loin que vous le pouvez avant de vous décider et même faire demi-tour. Par contre dès que l’un d’eux attaque, on considère qu’il a réalisé son action pour ce tour et perd toute possibilité de mouvement.Ensuite, l’environnement n’est pas à prendre à la légère. D’une, il vous donne un avantage offensif considérable une fois maîtrisé. On peut pousser un adversaire d’une hauteur pour qu’il se fasse atomiser par vos camarades bas. De deux, c’est la meilleure défense qui soit. Votre troupe peut et même doit mettre à couvert afin de réduire ou totalement annuler les dégâts qu’ils pourraient encaisser. Donc il faut se déplacer, attaquer et surtout le faire depuis une position sécurisée. Oui cela ressemble à du XCOM vous nous direz, mais le système est poussé à un autre niveau. Cette mécanique est obligatoire si vous espérez remporter vos batailles de façon efficace et spectaculaire. Car si vous vous mettez à l’abri, les ennemis le font aussi et il faut les en faire sortir pour espérer obtenir les “One more” time !Le One more, dérivé du Press turn emblématique de la série Shin Megami Tensei est bien présent dans P5T. Il s’obtient en attaquant une cible à découvert. L’IA fait en sorte bien sûr que les ennemis soient bien à l’abri de vos attaques. Tout se joue donc dans votre habilité à débusquer les méchants pour enchaîner les One more. Chacun de vos membres peut en bénéficier et si vous vous débrouillez très bien, vous pouvez nettoyer toute la carte en un tour ou deux. C’est comme si vous deviez résoudre des puzzles sous forme de batailles, en mode : victoire en 4 coups ! C’est ce qui fait la force du système de P5T. Les ennemis aussi bénéficient aussi du système One more, ce qui rend les batailles très intéressantes. Mais la plus grande difficulté sera la maîtrise du gameplay. Il est assez simple à prendre en main mais chaque bataille demandera sans doute plusieurs essais.On le répète, le déplacement et le positionnement sont ultra importants. Car combiné à une action durant un One more, il est possible d’effectuer une attaque triangulaire, un assaut général à trois. Le trio de combattants forme un triangle sur la carte en se déplaçant à volonté. Ils attaquent ainsi tous les ennemis qui sont situés sur les lignes et à l’intérieur de la surface triangulaire. Cela, peu importe le nombre d'adversaires, la distance ou encore l'altitude du terrain. Un peu cheaté ? Totalement ! Jouissif ? Absolument ! Difficile à réaliser ? Cela dépend de l’ambition. Vous pouvez très bien faire un petit triangle englobant deux ou trois ennemis. Mais en réaliser un assez grand qui inclut tous les ennemis de la carte, c’est de l’art et surtout très difficile. Il est tout à fait possible aussi de les enchaîner si vos personnages sont bien positionnés. Entre les déplacements et l’environnement, rien n’est laissé au hasard.Heureusement qu’il est possible de rejouer à volonté les niveaux ou encore de revenir au tour précédent. Si vous êtes perfectionniste, il faudra sans doute plusieurs tentatives pour finir une carte proprement. Car chacune des missions a trois objectifs secondaires avec des primes à la clés. Ils sont assez basiques, mais parfaitement en accord avec la mécanique de jeu. Il faut terminer en moins d'un nombre de tours défini, éliminer tous les ennemis, ou encore aucun personnage KO. Il y en a d’autres mais tout se joue sur la rapidité et l’efficacité. On dirige les célèbres voleurs fantômes ou pas ? C’est une espèce de puzzle qu’il faut résoudre intelligemment, vous vous souvenez ? Ce n’est pas un concours de celui qui a la plus grosse comme dans de nombreux RPG. L’expérience ou les niveaux des personnages sont très secondaires, mais on y reviendra en temps voulu.Cela dit, ces objectifs de mission sont optionnels. Cependant, ils sont intrinsèquement liés à la mécanique de jeu. Si vous passez à côté de celle-ci, vous vous retrouvez juste avec un tactical qui n’a rien de si spécial, ce qui serait regrettable. D’autant que remplir ces objectifs permet de maîtriser le gameplay mais aussi d’acquérir des primes. Parmi elles, on trouve principalement de l’argent et des personae. Comme dans tout RPG qui se respecte, l’argent sert à acheter des équipements plus puissants. Et qu’est-ce qu’on fait avec des personae ? On les fusionne pour en avoir des nouvelles et des plus puissantes. Il y en a toujours autant et ce coup-ci, elles ne servent pas uniquement le personnage principal. Une fois n’est pas coutume, chacun garde sa persona de base et peut en équiper une secondaire. Par exemple, Skull garde le charismatique Capitaine Kidd et peut équiper une autre persona pour augmenter ses statistiques ainsi qu’acquérir de nouvelles compétences, passives ou actives. C’est valable pour tous les voleurs fantômes.Mais pour toutes les invoquer, il faut bien sûr avoir le niveau requis. L'expérience engrangée sert uniquement à cela, permettre d’invoquer des personae d’un niveau plus élevé. D’ailleurs le niveau est commun à toute l’équipe, il n’y a pas d’expérience individuelle. Cela permet de ne pas s’attarder sur le farm intensif pour maintenir tout le monde au même niveau et de se focaliser sur la trame principale. L’idée est bonne mais dans un RPG même si c’est un tactical, cela pousse à une certaine linéarité d’autant que le récit l’est déjà dans ce P5T.