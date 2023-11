Test de Avatar : le dernier du jeu vidéo ?

Du fan service

Gameplay chaotique

Puisque l’on parle de plusieurs personnages, attardons-nous sur leurs pouvoirs. Puisqu’il est maître de l’air, Aang dispose d’un double saut, pratique dans les explorations. Tandis qu’une maîtresse de l’eau pourra geler ou détruire de la glace, un maître de l’air pourra profiter de son pouvoir pour propulser de lourds blocs avec un souffle d’air comprimé. Il existe de nombreux pouvoirs à utiliser, en fonction des protagonistes présents à l’écran. D’ailleurs vous pouvez switcher entre eux d’une simple pression des flèches haut et bas. Mais attention, vos autres personnages restent toujours affichés à l’écran, ce qui peut parfois s’avérer compliqué pour des questions de visibilité, à plus forte raison en combat. Pendant ceux-ci aussi, vous pouvez changer de personnage. Attention cependant, il y a parfois quelques secondes de latence entre le moment où vous appuyez sur un bouton et son effet à l’écran. Quand vous ne les contrôlez pas, les autres protagonistes agissent aussi et tentent tant bien que mal de se battre. Leurs actions ont cependant un effet nettement moindre, que ce soit pour viser un ennemi ou lui faire des dégâts. Rapidement, vous constaterez que vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même…

Avatar le dernier maître de l’art reprend les événements de la série et nous entraîne à sa suite. Les niveaux s'enchaînent et ne se ressemblent pas, entrecoupées de passage narratif écrit. Si l’on met de côté l’intrigue, la réalisation est d’une pauvreté assez navrante. Les cinématiques sont absentes, les niveaux se suivent sans liant, et on se retrouve parfois à faire de la glisse sur un pingouin étrange sans trop savoir pourquoi. Sans compter que les promesses ne sont pas tenues : affichant des chapitres faisables en solo ou en coop, ce sont en réalité quelques mini-jeux épars, sous la forme de défis de maîtrise, qui sont en réalité faisable à plusieurs. Un constat d’échec aussi navrant que désolant lorsque l’on constate le prix du jeu, 49,99 € sur l’eShop.On pourrait alors se dire que le jeu s’adresse aux fans de la série animée. La possibilité de jouer neuf personnages issus de l’univers d’origine, de tenter de maîtriser les différentes capacités liées aux éléments… Mais avouons-le : plus on avance dans le jeu, plus on a l’impression d’un attrape-fan où aucun effort n’est fait. La narration est chaotique, les affrontements sont soit extrêmement simples, soit particulièrement retors, mettant de côté toute notion de progression. Sans compter le graphisme qui, même s’il est en accord avec l’anime dans le character design, souffre tantôt d’aliasing, tantôt de clipping, tantôt de couleurs qui bavent ou d’autres approximations visuelles. Sans oublier, sinon le tableau ne serait pas complet, une caméra capricieuse surtout en combat. Le pack est complet, l’exercice presque scolaire dans ce qu’il ne faut pas vraiment faire en terme d’adaptation vidéoludique.Parlons des quelques points positifs du titre, car il y en a. Avec dix huit chapitres et pas mal de quêtes annexes, vous aurez de quoi faire. Celles-ci sont accessibles facilement dans le menu des quêtes, l’occasion pour nous d’aller faire un tour dans les menus. Et d’y trouver en plus des informations de base, les upgrades possibles de vos personnages. Grâce à certains sceaux que vous allez récupérer autour de vous, dans des défis, en réussissant des quêtes annexes ou non, vous allez pouvoir upgrader vos différents personnages. Que ce soit Aang ou les autres, leurs niveaux de maîtrise, de compétences et le reste sont upgradables.