Test de Song of Nunu : l’aventure glacée

Désert gelé

Ensemble !

Agir, combattre, explorer

Nunu est un jeune garçon qui part à la recherche de sa mère. Un étrange rêve lui parle d’un “cœur bleu” et il ne doute pas un seul instant que cela lui permettra de retrouver sa mère. Il est accompagné de Willump, une créature aussi gigantesque qu’adorable, sorte de grand yéti à six membres qui va vous aider à progresser. Pour les amateurs de LoL, vous arpentez la région de Freljord et allez croiser différents héros de LoL originaire de là-bas (Braum, Ornn, Volibear, entre autres).Dès les premières minutes, le jeu met en avant l’alchimie entre les deux protagonistes. Vous allez pouvoir arpenter les routes à pied avec Nunu, mais aussi installé sur le dos de Willump, ce qui vous permet d’utiliser ses griffes lors d’épiques combats, de se faire propulser par lui, de grimper sur certaines parois, etc. De nombreuses mécaniques de jeu émaillent votre aventure. Que ce soit dans le côté exploration et presque plateformer du titre, dans les interactions entre Nunu et Willump, le jeu est particulièrement riche.C’est uniquement ensemble que vous pourrez résoudre et comprendre les différentes énigmes environnementales. Les contrôles sont simples mais regorgent d’inventivité : avec X, Nunu dégaine sa flutte et peut débloquer différents mécanismes. Encore faudra-t-il savoir en jouer !Les quatre gâchettes sont autant de notes de musique, symbolisées à l’écran par des symboles. Mais appuyer sur ZR et R en même temps forme une nouvelle note. Tout comme d’autres combinaisons qu’on vous laisse découvrir. A partir de là, ce sont de véritables mélodies qui se construisent et qui permettent de débloquer des éléments, d’ouvrir certaines portes ou de résoudre des énigmes.Certaines parois peuvent être escaladées par Nunu, d’autres par Willump. Sauter avec B vous permet de vous propulser d’un rebord à un autre, ou de vous rétablir si la paroi est instable. Mais ce n’est pas tout ! Si Willump peut attaquer à coup de griffes (et de Y), Nunu n’est pas en reste. C’est avec un lance boule de neige qu’il se défend, utilisant le joystick droit pour viser et ZR pour tirer. Bien entendu, les mécaniques de jeux sont encore nombreuses : possibilité de geler l’eau en chargeant la fronde de Nunu, tirer sur des plantes explosives pour dégager le passage…Song of Nunu est un titre très riche, que ce soit dans la multiplicité de ses mécaniques ou dans sa progression. Jamais vous ne serez perdu dans l’avancement du jeu ou même dans ses environnements. Ceux-ci regorgent certes de fresques et autres créatures à trouver pour obtenir des bonus, mais ce n’est pas l’essentiel. Ce qui compte, c’est que malgré l’absence de cartes, vous êtes en capacité de toujours retrouver votre chemin et avancer comme bon vous semble, allant de lieux d’affrontement en énigmes environnementales.Graphiquement, Song of Nunu est un jeu très beau, qui reprend le character design de League of Legends, avec une direction artistique tout en 3D. Les couleurs sont éclatantes et répondent à plusieurs principes : jouer sur les contrastes pour laisser visible les éléments avec lesquels interagir et en même temps les intégrer au mieux. Les créatures à combattre possèdent toutes la possibilité de les achever avec une sorte d’attaque ultime, en chargeant X, ce qui permet de regagner un peu de santé. Tout est fait pour faciliter votre expérience de jeu et en même temps vous mettre au défi. Que ce soit via le timing de certaines actions à réaliser, par la complexité de certaines énigmes environnementales ou par le défi que représentent certains boss.