Test de Paléo Pines : Harvest Moon avec des dinosaures ?

Bienvenue à Paléo-les-Pins

Quand Jurassic Park rencontre Harvest Moon

Un monde vaste mais… un peu vide

Bon ok. Mais et les dinos alors ?

Tandis que vous arrivez sur le dos de Lucky, le parasaurolophus, vous constatez plusieurs choses : d’abord ici la nature est luxuriante, les gens adorables et souriants ; ensuite, tous vivent en harmonie avec les dinosaures, les sauvages et les habitués à la vie en communauté ; et enfin votre ferme est dans un état de délabrement avancé. A vous donc de restaurer tout cela, tout en enquêtant sur l’un des grands mystères de votre arrivée : Lucky, votre parasaurolophus, est le seul de son espèce. Pourquoi ? Comment ? Suspense…Labourez le sol pour y faire pousser vos plantations, bâtissez des enclos pour vos dinosaures, décorez selon vos goûts votre ranch… Il y en a pour tous les goûts dans ce jeu qui emprunte autant à Harvest Moon qu’à Story of Seasons par exemple. Aujourd’hui, les jeux de ferme représentent une part importante du marché, popularisé par de nombreux titres. Mais Paléo Pines reste le premier à tenter d’allier passion pour les dinosaures et envie de farming. La question de la réussite du titre reste entière : si son principe est séduisant, voyons si la réalisation suit.Difficile de ne pas se projeter, avec un pitch pareil, dans l’exploration et la construction d’une ferme gigantesque où les dinosaures et vous vivez en harmonie. Et pour cause ! L’une de vos premières missions consiste à créer un enclos pour Lucky, afin qu’il puisse y faire son petit chez lui. A l’intérieur doit au moins se trouver une mangeoire et une pierre de rêve, élément essentiel pour que vos dino ne s’enfuient pas. Ce sera le cas pour tous les autres que vous parviendrez à amadouer au fil des heures de jeu.Comme souvent dans ce type de jeu, votre vie débute par un tutoriel un peu long qui permet d’intégrer les bases du gameplay. Vous y apprenez aussi bien à construire des enclos et placer des éléments qu’à labourer la terre et planter des graines. Tout se fait de façon plutôt simple et intuitive. Les joysticks permettent de déplacer la caméra et votre personnage, ou encore de déplacer les éléments de décorations. Attention cependant, concernant ces derniers : il faut songer à l’emplacement avant de les sélectionner pour les poser. En effet, une fois dans le mode “décoration” votre marge de manœuvre est réduite à la proximité de votre personnage, qui lui ne peut pas bouger pendant que vous organisez votre ranch. Une légère contrainte qui se prend facilement en main mais qui peut surprendre au début.La principale mécanique de jeu de Paléo Pines, c’est le sac. A l’intérieur de votre sac se trouvent les outils, ainsi que ce que vous récupérez à droite et à gauche ou que vous achetez. Pour les utiliser, il faut ouvrir le sac, sélectionner l’objet qui s’active ensuite dans votre barre de touche en bas à droite de l’écran. Il vous suffit maintenant d’appuyer sur la bonne touche pour piocher, arroser ou décorer, par exemple. Cette mécanique a l’avantage de vous permettre d’utiliser énormément d’objets tant qu’ils sont présents dans votre sac. L’inconvénient, c’est que la manip peut s’avérer contre-intuitive voire longue en opération.Dès le début, vous avez un aperçu de l’étendu du jeu : votre première mission consiste à rallier la ville et pour cela il faut passer par une grande plaine. Une carte un peu sommaire vous aide à vous y repérer. Globalement, le monde de Paléo Pines est assez vide : de grands espaces à explorer, avec quelques ressources, des paysages très jolis une fois passé quelques soucis techniques et des dinosaures qui s’y promènent. A cela s'ajoutent quelques zones à débloquer au fur et à mesure de votre progression et des villageois que vous allez croiser au fil de vos promenades.Si cela peut paraître beaucoup, vous allez globalement vous balader seul dans Paléo Pines. Enfin à dos de dino la plupart du temps. Les groupes de créatures sont à des endroits précis de la carte et vous ne les verrez pas s’ébattre sur de très grandes distances. Par moment, ils peuvent même donner l’effet des groupes de Pokémon dans Legend Arceus : avec une zone d’action limitée, ils retourneront en son centre si vous les en éloignez trop sans les avoir apprivoisé. On y retrouve d’ailleurs aussi des éléments graphiques, ou plutôt des légers problèmes techniques, puisqu’il ne sera pas rare de traverser des environnements aux détails et textures sommaires, doté d’un aliasing assez important. Cependant, le côté mignon et l’ambiance chill du titre peuvent faire oublier ces problèmes techniques (qui sont plus importants en version portable qu’en docké mais qui sont tout de même présents).Côté mission, le jeu est bien rempli : les quêtes principales vous permettent de découvrir le système de jeu, d’explorer le mystère des congénères de Lucky et surtout de découvrir des nouvelles zones. Mais ce n’est pas tout : un panneau d’affichage, en ville, vous donne encore de très nombreuses missions, qui consistent, dans 99% des cas, à aller chercher telle ou telle ressource ou objet perdu afin de le ramener à qui de droit. Des quêtes qui occupent mais qui s’avèrent rapidement redondantes.Après tout, derrière un système de jeu que l’on connait pour avoir testé un certain nombre de jeux de farm, se trouve… des dinosaures ! Alors tout de suite, ça ajoute quelque chose, une petite touche de rêve et de fantasme, que de vivre au milieu de ces créatures immenses et disparues. Enfin immense… pas tant que ça. Paléo Pines joue sur son côté mignon et chibi. Les créatures sont à l’avenant : adorables, de taille modeste mais un peu plus grandes que les humains pour que ceux-ci puissent les chevaucher.Rapidement, vous obtenez la flûte, un artefact qui vous permet d’amadouer les dinosaures sauvages et de les emmener avec vous, façon joueur de flûte de Hamelin, dans votre ranch (le mignon en plus). Pour cela, il faut combiner la bonne séquence avec les touches R, L, ZR et ZL de façon à composer la bonne chanson et attirer votre futur compagnon. Une fois cela fait, l’instrument peut vous servir à lui donner des ordres de “viens ici” à “reste là” par exemple.Si vous leur construisez un enclos avec une pierre de rêve, vos dino s’installent durablement dans votre ranch. Vous pouvez alors les chevaucher et partir en balade, mais aussi les utiliser pour différentes missions. Le Gallimirus arrose admirablement vos plantations. Les Centrosaures défoncent joyeusement les pierres qui obstruent votre route. L’Archeopterix déniche les trésors dans les environnements. Et ainsi de suite. Avec une petite quarantaine de dinosaures, chacun possédant plusieurs couleurs en fonction de sa rareté, vous avez de quoi faire dans votre élevage et dans votre ranch.