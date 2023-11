Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard débarque enfin sur Nintendo Switch et enchante joueurs et médias

Une date attendue depuis longtemps par les fans de Poudlard !

Une analyse technique objective ET rassurante

Hogwarts Legacy Nintendo Switch Technical Performance Review! 15/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le monde magique de Poudlard devient accessible aux possesseurs de consoles Nintendo ! En effet, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, plébiscité par les joueurs depuis sa sortie sur tous les autres supports le 5 mai 2023, marque une nouvelle étape importante avec son lancement sur Nintendo Switch ce mardi 14 novembre 2023.Développé par Avalanche Software et édité sous le label Portkey Games de Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard offre une expérience RPG en monde ouvert unique. Une sacrée promesse sur une console techniquement vieillissante comme la Switch. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais on est plutôt heureux que le résultat soit à la hauteur de l'attente, littéralement, des joueurs Switch.Le jeu nous plonge dans l'univers du Poudlard du XIXème siècle, où les joueurs incarnent un étudiant en cinquième année. Cette aventure les mènera à travers des lieux emblématiques, parfois inédits, peuplés de créatures magiques et de mystères à élucider. Après tout, on est dans un RPG, et dans l'univers d'Harry Potter.Ce qui devrait séduire bon nombre de joueurs dans Hogwarts Legacy, c'est la liberté offerte aux joueurs de forger leur propre destinée. Ils peuvent concocter des potions, maîtriser des sortilèges, et personnaliser leur personnage pour devenir le sorcier ou la sorcière de leurs rêves, si on en croit le communiqué de presse. Dotés d'une capacité unique à exploiter une magie ancienne, les joueurs seront guidés par un scénario riche en rebondissements et en quêtes forcément palpitantes, lit-on toujours dans ce même communiqué forcément partisan !A lire aussi : découvrez les personnages et la distribution de Hogwarts Legacy Mais qu'en est-il vraiment ? Le jeu est-il à la hauteur techniquement ? On a appris à se méfier des jeux sortant sur Switch comme sur les autres consoles, les studios ayant parfois tendance à prendre des raccourcis malheureux (le souvenir des problèmes de Mortal Kombat 1 nous traumatise encore !).Voici la vidéo que vous pouvez regarder ici, en anglais :La chaîne SwitchUp propose dans sa vidéo "Hogwarts Legacy Nintendo Switch Technical Performance Review!" Une analyse précise de la qualité technique du jeu et confirme un travail d'ajustement considérable pour harmoniser le jeu avec les capacités de la console. Bien que des modifications majeures soient nécessaires, la version Switch parvient à offrir une expérience de jeu solide, adaptée à sa plateforme. En soi, c'est vraiment une bonne nouvelle et on ne peut que saluer le travail des équipes pour parvenir à ce compromis.Les graphismes subissent des adaptations nécessaires, avec l'utilisation d'une résolution dynamique et probablement d'une technique d'upscaling AI. Cette approche impacte la résolution, surtout sur les éléments en arrière-plan. La résolution des textures, en particulier sur les sols et la végétation, est nettement réduite, bien que les modèles de personnages et les visages soient mieux rendus. Les ombres, elles aussi, subissent une réduction de résolution, présentant un niveau de détail moindre.Les performances en matière de scènes coupées sont globalement bonnes, avec un contrôle rigoureux des éléments affichés. Les temps de chargement, variant entre 30 et 50 secondes, restent dans une fourchette acceptable. Des différences visuelles notables sont présentes entre les versions Switch et les autres plateformes, mais la version Switch maintient un niveau acceptable de fidélité graphique.La performance générale vise 30 images par seconde, principalement en intérieur, mais présente des problèmes de framerate (la vitesse de rafraichissement des images). Le monde ouvert est également adapté aux capacités de la Switch, avec des écrans de chargement pour des zones telles que la ville de Hogsmeade, particulièrement étendue. Les intérieurs des magasins nécessitent des temps de chargement et montrent une réduction du nombre d'objets dans votre environnement.Malgré ces limitations techniques, le gameplay, y compris le combat, est bien préservé. La vidéo conclut que, bien que la version Switch ne soit pas à la hauteur des versions sur des plateformes plus puissantes, elle offre néanmoins une expérience de jeu agréable et jouable, adaptée aux capacités de la console.A lire aussi : tout ce qu'il faut savoir sur Hogwarts Legacy Faites-vous partie des heureux joueurs qui ont franchi le pas de cette version Switch de Hogwarts Legacy ? Sur notre Discord , certains de nos lecteurs ont déjà partagé leur avis et leur surprise... dans le bon sens du terme. N'hésitez pas quant à vous de nous dire ce que vous pensez de vos premières heures dans Hogwarts Legacy, et pourquoi pas à laisser un avis avec un mini-test du jeu Sources : Communiqué de presse, chaîne YouTube SwitchUp