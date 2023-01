Hogwarts Legacy présente ses personnages et sa distribution

Directeur Phineas Nigellus Black

Phineas Nigellus Black, qui reste à ce jour le directeur le moins populaire que Poudlard n'ait jamais connu, fait peu d'efforts pour cacher le mépris total qu'il a pour ses élèves. C'est un sang-pur acariâtre, paresseux et vaniteux avec une vision myope du monde et une attitude condescendante et supérieure. Très mal adapté à son travail, son objectif est de faire le moins de travail possible et d'éviter de s'exposer au corps étudiant, préférant se concentrer sur son statut dans le monde sorcier et sa barbe manucurée chirurgicalement.

Professeure Matilda Weasley

Matilda Weasley est une sorcière exceptionnellement talentueuse avec une formation de briseur de sorts pour le ministère. Elle est connue pour son sang-froid et son extraordinaire mouvement de baguette. Elle est une professeure de métamorphose ferme mais juste et une directrice adjointe légèrement intimidante et très respectée. La professeure Weasley a été chargée de mettre le héros/héroïne au courant de ses études et de lui présenter la salle sur demande et le Guide du Sorcier – qui sont tous deux des ressources inestimables pour une nouvelle cinquième année avec beaucoup à apprendre.

Professeure Onai

Professeure Satyavati Shah

Professeur Aeshop Sharp

Le professeur Sharp, bourru et très astucieux, a connu une longue et fructueuse carrière en tant qu'Aurore jusqu'à ce qu'une blessure le force à quitter le terrain. Ne voulant pas pousser des parchemins au bureau au Ministère. Sharp a décidé que son temps serait mieux utilisé pour partager sa vaste expérience en matière de brouillons et d'élixirs dignes de bataille avec les étudiants de Poudlard. Pas facilement impressionné et totalement réticent à côtoyer des imbéciles, il est véritablement fier des élèves qui excellent dans sa classe malgré son programme difficile.

Professeure Mirabel Garlick

Née à Londres, la professeure Garlick a grandi dans une famille pleine de Moldus et ne s'est pas vraiment sentie chez elle avant d'être étudiante à Poudlard. En fait, elle vous dira que c'est à la célèbre école de sorcellerie qu'elle s'est finalement « épanouie » - et a découvert son extraordinaire affinité pour les plantes magiques. Son attitude enjouée et son langage fleuri charment autant ses collègues que ses étudiants, incitant certains étudiants à s'inquiéter qu'elle puisse un jour les quitter pour une autre serre. Mais Mirabel Garlick ne quitterait jamais ses élèves. Donc, même si la bonne sorcière se présentait, elle devrait simplement aimer Poudlard autant que Mirabel.

Professeur Abraham Ronen

Jovial et léger avec une étincelle perpétuelle dans les yeux, le professeur Ronen considère que les amitiés et les activités parascolaires de ses étudiants sont tout aussi importantes que le sujet des sortilèges lui-même. En réponse à l'instruction d'un père plutôt austère avant et pendant ses années à Poudlard, il a développé une passion pour les jeux de toutes formes - en particulier les Bavboules. (Il aurait rencontré sa femme lors d'un tournoi de Bavboules particulièrement animé). Pour le plus grand plaisir de la plupart de ses élèves, son style d'enseignement peu orthodoxe intègre souvent le jeu.

Professeur Dinah Hecat

La professeure Hecat, sévère mais sympathique, prend ses responsabilités d'enseignante très au sérieux. Après une carrière réussie au ministère de la Magie - au cours de laquelle elle aurait passé du temps dans le département des mystères - elle a pris sa retraite pour devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Bien qu'elle soit heureuse d'être à Poudlard, certains pensent que sa méthode d'enseignement pratique satisfait un désir inné d'action

Professeur Eleazar Fig

Le professeur de théorie magique à Poudlard a laissé derrière lui ses aspirations à travailler pour le ministère de la Magie pour suivre sa femme Miriam, à travers le monde, alors qu'elle recherchait la magie ancienne. Fig finit par se lasser de cette quête et la laissa continuer seule pendant qu'il acceptait le poste de professeur de théorie magique à Poudlard. Lorsque Miriam a été tuée lors d'un de ses voyages, Fig se sentit responsable parce qu'il n'était pas là, une culpabilité qui le hante encore aujourd'hui. Il est déterminé à comprendre pourquoi et comment elle est morte et à finir son travail. Fig est un professeur gentil et compétent et sera l'un des plus grands alliés du joueur pendant son séjour à Poudlard - en ce qui concerne les épreuves auxquelles il sera confronté à l'intérieur et à l'extérieur des murs du château.

Haut fonctionnaire du Ministère de la Magie George Osric

Haut fonctionnaire du ministère de la magie, George est un homme charmant et grégaire et un ami de longue date du professeur Fig et de sa femme Miriam. Son incroyable capacité à résoudre les énigmes, combinée à sa loyauté et sa fiabilité inébranlables, a incité Miriam à solliciter son aide pour résoudre une énigme apparemment indéchiffrable qu'elle a découverte juste avant sa mort. Cependant, il a peut-être mordu plus qu'il ne peut mâcher et aura besoin de l'aide du joueur pour reprendre là où Miriam s'est arrêtée.

Everett Clopton et Mahendra Pelwhaan

Les autres élèves de Poudlard

Nick Quasi-sans-Tête et le Choixpeau

Bonus : Le personnage jouable

Véritable phénomène, l'univers d'Harry Potter bénéficiera cette année d' un jeu vidéo nommé Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard . Disponible d'abord sur les consoles nouvelles générations en février, le portage Nintendo Switch se fera attendre pour juillet. En attentant la sortie du titre, découvrons qui sont le directeur, les professeurs et les élèves ainsi que les acteurs qui ont été dévoilés.Bien avant que Dumbledore soit le directeur que tous les fans apprécient, un lointain parent de la famille Black a exercé cette profession : Phineas Nigellus Black. Arrière arrière-grand-père de Bellatrix Lestrange et de Narcisse Malfoy, il sera le dernier directeur de Poudlard ayant appartenu à Serpentard. Son rôle revient à Simon Pegg, connu pour ses rôles dans Missions Impossibles, Star Trek et l'Age de Glace.Poudlard, c'est également une équipe de professeurs iconiques. Parente lointaine à Ron et ses frères et soeur, Matilda Weasley sera votre professeur de métamorphose et sûrement d'une grande aide dans votre aventure. Maintenant, nous savons que cette matière est exercée par de grandes sorcières (McGonagall reste la numéro 1). Tout comme les Weasley, Matilda appartient à Gryffondor. Lesley Nicol (Downto Abbey, le Monde de Narnia) prêtera ses traits et sa voix à Mme Weasley.Autre professeure de l'école, la Professeur Onai est chargé d'enseigner la divination. Elle a fait son éducation au sein de l'école Uagadou, l'école de magie africaine. La foi en ses visions a été ébranlée suite au décès de son mari. Elle est également la mère Natsai Onai, un élève de la maison Gryffondor. Elle est incarnée par Kandace Caine, connue pour son rôle dans Human Centipede 2.La future professeur d'astronomie se nomme Satyavati Shah. Elevée dans le monde moldu, elle est doué pour les sciences. Son rôle est attribué à Sohm Kapila, déjà aperçue dans La Momie et Skyscraper.Il est des matières que vous ne devrez manquer pour aucun prétexte. le cours de potion accueille son professeur : Aeshop Sharp. Parent avec les sorcières Scarlet et Kitty Sharp, l'ancien Serpentard vous donnera du fil à retorde.Matière peu abordée dans les films, Madame Chourave n'a pas été toujours la professeure d'herbologie à Poudlard. Avant ses services, une certaine Mirabel Garlick occupait ces fonctions. L'étudiante Poufsouffle avait tout pour devenir experte dans les plantes comme son nom et prénom le prouvent (Garlic signifie "ail" en anglais).Abraham Ronen sera votre professeur de sortilège. Le prénom de l'ancien Serpentard signifie "Père de beaucoup" et Ronen signifie "joyeux et chantant" en hébreu.Réservée à l'élite de professeur, la place de professeur de Défense contre les forces du mal attire beaucoup de convoitise. Pour Hogwarts Legacy, ce sera la Serdaigle Dinah Hecat qui enfilera la robe.Déjà apparu lors d'un trailer, le professeur de Théorie Magique, Eleazar Fig, aura quelques secrets lors de votre aventure. L'ancien Gryffondor sera t il un allié ou une menace ?Dans l'univers de J.K Rowling, Le Ministère de la Magie est l'institution en charge de s'occuper de la communauté magique. George Osric, ancien élève Poufsouffle, est un haut fonctionnaire du Ministère.Everett Clopton et Mahendra Pelwhaan sont tout deux de la maison Serdaigle. Peu de choses ont été officialisées sur l'importance de ces personnages. Ils seront joués par Luke Youngblood et Asif Ali. Youngblood est bien connu des fans pour son rôle de Lee Jordan dans la saga Harry Potter.Vous ne serez pas le seul élève à Poudlard. Vous croiserez ainsi le chemin de plusieurs protagonistes issus de différentes maisons. Ainsi, vous rencontrerez Sebastian Sallow (Serpentard), Nastai Onai (Gryffondor), Poppy Sweeting (Poufsouffle) et Amir Thakkar (Serdaigle). Ce sera à vous de choisir avec qui vous souhaitez passer le reste de votre année.Aux amateurs de la saga, les personnages de Nick Quasi-sans-tête et le Choixpeau sont déjà connus. Le fantôme de la maison Gryffondor aura surement un rôle plus important que dans les films. Vous ferrez la connaissance du Choixpeau lors de votre premier jour à Poudlard. Ce sera lui qui vous enverra dans votre maison. Les 2 personnages sont doublés par le même acteur : Jason Anthony, déjà aperçu dans 27 robes.Dans Hogwarts Legacy, vous incarnez un sorcier qui intègre la célèbre école de sorcellerie en 5éme année. Au début de votre aventure, vous aurez la possibilité de personnaliser le héros/héroïne selon votre envie. Vous pourrez également choisir entre plusieurs voix. Justement, Sebastien Croft (Game of Throne) et Amelia Gething ont été choisis pour prêter leurs voix.