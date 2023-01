Quels jeux Zelda devriez vous refaire avant la sortie de Tears of the Kingdom ?

The Legend of Zelda : Skyward Sword

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

The Legend of Zelda : A Link to the Past

The Legend of Zelda : Link's Awakening

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda : Majora's Mask

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

The Legend of Zelda, c'est une des séries emblématiques du jeu vidéo et de Nintendo. Vous incarnez Link qui doit libérer la princesse Zelda du terrible Ganon/Ganondorf (ou d'un autre méchant selon les opus). Annoncé en 2019 lors de l'E3, le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est prévu pour le 12 mai de cette année. En attendant sa sortie, faisons un petit tour des opus de la série disponibles sur Switch ainsi que leurs impacts sur le futur titre de Nintendo (selon la Timeline officielle de la série). Attention : des spoils sont à prévoir !: The Legend of Zelda : Skyward Sword vous contel'aventure de Link, jeune chevalier de Celesbourg, une ville au dessus des nuages. Après l'enlèvement de Zelda par Ghirahim, le héros parcourt la terre ferme avec l'aide de Fay, l'esprit de l'épée de légende afin de la libérer. Cependant, Ghirahim n'était qu'un pantin au service de l'Avatar du Néant. Après sa défaite, ce dernier jette une malédiction sur les héros leur promettant que l'incarnation de sa haine les poursuivra pour toujours.: Skyward Sword est le point originelle de la saga. Il met en place les principaux éléments de la saga ainsi que les personnages principaux. Vous découvrez ainsi l'histoire des déesses, de la Master Sword, la Triforce, de la lignée de Zelda, Link et de Ganon.: En mettant en place les systèmes d'endurance et de craft, Skyward Sword a été le premier jeu de la série à se réinventer. Le titre est le parfait pour les joueurs recherchant la saveur de Breath of the Wild mélangée à une histoire traditionnelle composée de donjons et de boss.Sorti à l'origine sur Wii, The Legend of Zelda : Skyward Sword s'est offert une version HD sur la Switch en 2021.Il s'agit de l'un des meilleurs jeu de tous les temps : The Legend of Zelda : Ocarina of Time.: Link, jeune hylien vivant parmi les Kokiris, est envoyé par l'Arbre Mojo pour avertirla princesse Zelda du terrible Ganondorf. En effet,le chef Gerudo est à la recherche des fragments de la Triforce lui permettrant de plonger Hyrule dans le chaos. A l'aide de l'ocarina du temps, Link parvient à retirer la Master Sword de son socle. Cependant, le héros est trop jeune pour être digne de l'épée, ce qui laissa Ganondorf accéder ainsi au Saint Royaume et apporter le Chaos en Hyrule.7 ans plus tard, Link se réveille dans un monde désolé avec pour mission de réveiller les sages et de défaire Ganondorf.: Ocarina of Time est un épisode charnière dans la chronologie. A la suite de cet opus, 3 temporalités se sont formées :- La première où Link a perdu contre Ganondorf- la seconde ou Link a vaincu le seigneur du mal et a été renvoyé dans le passé- la troisième dans laquelle Ganondorf a été scellé et Link reste adulte.: 1er jeu de la licence en 3D, Ocarina of Time a révolutionné le monde du jeu vidéo en proposant une aventure passionnante et des mécaniques innovante (ex : pouvoir cibler un ennemi). Il s'agit d'un must have pour tous joueurs ou joueuses. De plus, il s'agit de l'opus présentant les Gorons et les Zoras, qui feront certainement leurs retours dans le prochain titre.Sorti à l'origine sur Nintendo 64, puis sur 3DS, Ocarina of Time est également disponible sur Nintendo Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.: Les légendes racontent la présence d'un pouvoir sacré pouvant réaliser tous les souhaits en Terre d'Or. Impénétrable, ces terres restèrent sacrées. Cependant Ganon réussit à accéder à cette terre et fit le vœu de conquérir Hyrule avec une armée. La terre d'Or devient alors la terre des Ténèbres. Averti des objectifs de Ganon, le roi convoqua les 7 sages afin de fermer le passage entre la terre d'Or et son royaume, stoppant ainsi l'avancée de l'armée.Plusieurs années s'écoulèrent et une mystérieuse maladie fit son apparition. Le roi appela les services du sorcier Agahnim pour résoudre la situation. Cependant, le sorcier était à l'origine de cette maladie et profita de la confiance du roi pour kidnapper 7 jeunes filles afin de briser le sceau reliant les 2 mondes.Appelé télépathiquement par Zelda, Link se mit en quête de différents artefacts afin de libérer les filles kidnappées et détruire Agahnim et Ganon. A la suite de voyages entre les 2 mondes et d'un combat contre le seigneur des ténébres, Link fit le souhait de restaurer la paix en Hyrule ainsi que la Terre d'or.: Dans A Link to the Past, nous suivons les aventures des années après que Link ait perdu contre Ganon (Timeline 1).: A Link to the Past, c'est la promesse d'une aventure épique. Sorti sur NES puis GBA en 1991, l'opus a permis de développer les jeux d'aventure sur console portable tout en proposant une histoire captivante. A l'exception des mécanismes traditionnels de la série Zelda, peu de lien devrait être fait entre l'opus GBA et celui Switch.Pour vous essayer à The Legend of Zelda : A lInk to the Past, sachez qu'il est disponible pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online.: En recherche d'une nouvelle terre, Link fait naufrage sur l'Ile Cocolint.Pour que Link puisse repartir, il doit secourir le Poisson-rêve de ses cauchemars à l'aide des instruments de musique. Aidé par Marine, Link réussi à réveiller le Poisson-rêve. Cependant, ce dernier lui indique que toute l'île et ses habitants ne sont qu'un rêve. Link se réveille alors en pleine mer.: Link's Awakening se situe des années après que Link est perdu face à Ganondorf (Timeline 1). L'opus se passe intégralement sur l'île de Cocolint, loin d'Hyrule et de la princesse Zelda.: En racontant une histoire classique mais efficace, Link's Awakening a offert à la saga un vent de fraicheur. Il n'aura peu de lien avec le prochain opus de la saga mais la réédition Switch est un indispensable pour les néophytes de la licence.L'opus, sorti à l'origine sur Gameboy en 1993, a connu une remasterisation avec de nouveaux graphismes en 2021 sur Nintendo Switch.Sorti en 1986, The Legend of Zelda, premier du nom, est la base de l'intrigue de la saga. Au vu de la puissance de la NES, les informations concernantl'histoire et les personnages sont expliqués dans le livret du jeu.: Ganon a récupéré la Triforce du pouvoir de la famille royale et enlevé la princesse. Armé de son épée, Link devra vaincre plusieurs monstres répartis dans Hyrule, dans les 8 donjons ainsi que le seigneur du mal.: L'opus se déroule longtemps après que Link est vaincu Ganon dans Ocarina of Time (Timeline 2).: Instaurant les personnages légendaires de la saga, le premier opus vous présente Link, Zelda et Ganon qui seront de nouveaux à l'œuvre dans le prochain titre.The Legend of Zelda est disponible sur Switch pour les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online: Suite directe à Ocarina of Time, Link redevenu enfant parcourt les terres d'Hyrule lorsque Skull Kid lui dérobe l'ocarina du temps.En souhaitant récupérer son bien, le héros découvre Termina, un univers étrange et parallèle à Hyrule. Ce monde fête alors le Carnaval du Temps en l'honneur des 4 géants. Cependant, en dérobant le masque de Majora, Skull Kid a condamné le monde à sa fin. En effet, la lune s'écrasera sur Termina dans 3 jours. Pour empêcher cette catastrophe, Link se doit d'avertir les géants et de récupérer le masque maudit.: Majora's Mask s'inscrit dans la 3éme ligne temporelle, celle ou Link a vaincu Ganon et est renvoyé dans le passé pour vivre sa vie d'enfant.: Il s'agit de la seule véritable suite directe dans la saga. En adoptant une ambiance unique, Majora's Mask aura surpris plus d'un joueur. Les équipes de Nintendo pourrait tout à fait réfléchir à des thématiques plus sombres pour Tears of the Kingdom.A l'instar de Ocarina of Time, Majora's Mask est disponible avec l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel: Afin d'aider le héros dans son éternel bataille contre Ganon, les habitant créèrent des machines appelées Gardiens et 4 créatures immenses nommées "Créatures divines". Quand Ganon se réveilla de son sommeil, il fut surpris par cette armée et fut détruit.Les années et siècles passèrent, les habitant vivaient alors en harmonie. Cependant, des signes indiquant le retour du seigneur des ténèbres furent découvertes. Afin de protéger le royaume, le roi ordonna de remettre en état les gardiens et nomma 4 prodiges pour diriger les créatures divines. Malheureusement, Ganon, qui avait repris des forces, revint et prit possession de l'armée mécanique et des 4 créatures. Dans un ultime affrontement, Link mourra en défendant la princesse. Afin de restaurer la paix en Hyrule et de vaincre Ganon, Link fut plonger dans la caverne de résurrection.100 ans plus tard, le héros sorti de son caveau. Amnésique, il parcouru Hyrule, libéra les 4 créatures divines de l'emprise de Ganon, combattu et scella le seigneur du mal et libéra la princesse.: La place de Breath of the Wild n'a pas été officiellement confirmé pour le moment. Cependant, au vu des indices dans le jeu, cet opus se place à la fin des 3 temporalités, concluant ainsi le paradoxe ouvert par Ocarina of Time.: The Legend of Zelda Breath of the Wild est la révolution moderne de la saga. En proposant un monde ouvert beau et cohérent, en accordant aux joueurs la liberté totale enroulé dans une histoire intéressant, le titre a permis l'explosion de la Nintendo Switch à son lancement. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est annoncé comme la suite directe de Breath of the Wild. Après avoir battu pour de bon Ganon, le héros et la princesse seront appelés à vivre de nouvelles aventures. En apportant des innovations et un gameplay plus vertical à ce monde ouvert, Tears of the Kingdom est prévu comme le digne héritier de Breath of the Wild.