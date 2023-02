Les sorties Nintendo Switch de février 2023

Mais ne serions-nous pas le 1e février ? MAIS OUI ! Il est donc l'heure de notre rdv mensuel avec les sorties #NintendoSwitch du mois de février 2023, à retrouver dès maintenant sur PN !

Life is Strange 2

Life is Strange 2 - Nintendo Switch Announce Trailer (PEGI) 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Blanc

Blanc - Une amitié improbable (Nintendo Switch) 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE - Announcement Trailer - Nintendo Switch 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Symphonia Remastered | Gameplay Trailer 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Digimon World : Next Order

Digimon World: Next Order | Gameplay Trailer 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby Return to Dream Land Deluxe

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Sortie le 24 février (Nintendo Switch) 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Octopath Traveler 2

Octopath Traveler 2 28/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en février 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :- Life is Strange 2- Blanc- THEATRHYTHM FINAL BAR LINE- Tales of Symphonia Remastered- Digimon World : Next Order- Kirby Return to Dream Land Deluxe- Octopath Traveler 2Life is Strange, c'est un série développé par Square Enix dont le premier opus a récolté beaucoup de récompenses. Après le portage du premier opus, le second débarque également sur la console de Nintendo Lors d'un incident, Sean s'aperçoit que les pouvoirs télékinésiques de Daniel se sont réveillés. Pour s'assurer de sa sécurité, Sean décide de s'enfuir avec son petit frère au Mexique pour éviter la police. En plus d'éviter la police, vous aurez pour charge de prendre soin de votre petit frère. Cependant, un enfant doté d'aussi grand pouvoir vous réservera quelques surprises. Récompensé pour sa narration et ses interprétations, ce voyage narratif n'est pas fait pour vous laisser indifférent.Life is Strange 2 sera disponible dès le 2 février sur la console de Nintendo.Si vous recherchez davantage l'historie et les émotions dans le jeu vidéo, la scène indépendant a de quoi vous surprendre alors. Ce mois-ci, sort Blanc, un titre édité par Gearbox Publishing.Surpris par une tempête de neige, un louveteau et un faon vont devoir s'allier pour survivre et retrouver leurs familles respectives. En suivant les traces laissés dans la neige, des obstacles feront face aux 2 compères. Vous devrez alors utiliser les forces et talents de chacun d'entre eux afin de continuer l'aventure. Dessiné à la main en 2D puis transposé en 3D , l'univers de Blanc se fait en noir et blanc et tout en détails. Aucun texte ne viendra casser l'immersion, vous permettant de rester focaliser sur l'expérience narrative. Conçu avec 2 boutons et la croix directionnelle, le titre pense à tous de prendre part à ce voyage. Blanc est construit comme un jeu se découvrant à 2 joueurs, que ce soit sur la même console, en réseau ou en ligne.Arriverez-vous à raccompagner les 2 protagonistes ? Blanc vous attend à partir du 14 février.Connaissez vous la série Final Fantasy ? Il y a de grandes chances que oui. Square Enix vous propose de revivre les moments musicaux de la saga avec THEATRYTHM FINAL BAR LINE.A vous de choisir parmi les 385 morceaux de musique soigneusement sélectionnés issus de toute la série Final Fantasy. 46 jeux différents seront ainsi à l'honneur regroupant la saga principale, les remakes, spin-offs et différents CD de bandes originales. Jeu de rythme par excellence, vous obtiendrez plus de points en respectant le rythme ainsi que les touches demandées.Disponible jusqu'à 4 joueurs, les joueurs novices et les plus acharnés pourront ainsi s'affronter parmi les 4 niveaux de difficulté. Un mode lecture seule est également disponible pour se concentrer sur les moments forts à contrario du rythme. Du contenu supplémentaire est également prévu dont un centré sur Octopath Traveler, Nier Automata ou encore Live A Live.Petite précision : 2 éditions sont disponibles en plus de la version de base. Theatrhythm Final Bar Line Digital Deluxe Edition et la Theatrhythm Final Bar Line Premium Digital Deluxe Edition comprennent à la fois le jeu et des ajouts supplémentaires. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter une version du jeu si vous optez pour ces éditions.Parviendrez vous à garder le rythme de One-Winged Angel lors du combat Cloud-Sephiroth ? A votre nostalgie et à votre sens du rythme avec THEATRHYTHM FINAL BAR LINE, disponible le 16 février sur Nintendo Switch.Tales of Symphonia, c'est un jeu illustre du GameCube sorti en 2004. Pour faire plaisir aux fans, Bandai Namco réédite le titre avec Tales of Symphonia Remastered.Bienvenue en Sylvarant, un monde au bord de la ruine suite à l'exploitation du mana. Lloyd et Colette se lancent alors dans un voyage pour arrêter un groupe maléfique. Entièrement remasterisé, le titre conserve l'apparence des menus et des personnages. L'aventure profonde et grandiose dans un univers fantastique met en scène des personnages charismatiques et hauts en couleur. Si vous souhaitez découvrir le début de l'histoire, le premier épisode d'une série animé sous-titrée en français est disponible sur youtube Tales of Symphonia Remastered vous propose une aventure dès le 17 février 2023.Souvent comparée à la saga Pokémon, Digimon revient en 2023 avec un "nouveau" titre baptisé Digimon World : Next Order. Le jeu est en fait un remake d'un jeu sorti en 2016 sur PlayStation Vita.Le Digimonde est en danger ! Machinedramon sème le chaos et ce sera à vous de sauver le monde. Pour cela, vous pourrez compter sur les Digimons. Et justement, plus de 200 Digimons sont à recruter pour réaliser votre mission. Pour le première fois de la série, vous pourrez explorer l'univers avec 2 compagnons Digimons. Afin de lier de liens solides avec vos compagnons, vous pourrez vous entrainer, les nourrir, les éduquer et les faire Digivolver.Digimon, ce n'est pas que des combat et de l'exploration. Vous devrez ainsi développer et gérer la ville de Floatia, votre base dans le Digimonde.Digimon, petits monstres, tu es le champion !!! Prêt a entrer dans un monde virtuelle ? Digimon World : Next Order est disponible à partir du 22 février sur la console de Nintendo. Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2022 , une grande aventure Kirby fait son retour sur Switch dans une édition Deluxe : Kirby Return to Dream Land Deluxe.Lors d'un jour paisible sur la planète Pop, Kirby et ses "amis" voient s'écraser un vaisseau. Magalor demande alors aux héros de l'aide pour rejoindre sa planète. En plus de la refonte graphique, le titre est maintenant parcourable à plusieurs en coopération. 4 joueurs peuvent ainsi incarner Kirby, Meta Knight, Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee dans cette aventure en 2D.Jeu Kirby oblige, le principal atout de la boule rose est la copie des pouvoirs. Au programme, vous pourrez obtenir une épée, des pouvoir de feu, différents accessoires et le nouveau pouvoir Méca ! Cette capacité vous permettra d'attaquer à distance ou en rapprocher ainsi que de tirer des rayons destructeurs.En plus de l'aventure, des mini-jeux sont également de la partie comme Dojo-Ninja, Kirby Samouraï ou la Chasse au tome de Magolor.Magalor a besoin de votre aide ! Kirby Return to Dream Land Deluxe est prévu pour le 24 février, en exclusivité sur Nintendo Switch.Square-Enix a prouvé son attrait pour la console de Nintendo en proposant de nombreux titre dont un certain "Octopath Traveler" en 2018. Vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde, le titre s'offre une suite sobrement intitulée Octopath Traveler 2.Votre aventure se déroule dans le monde de Solistia. Vous découvrirez l'histoire de 8 nouveaux personnages aux origines, motivations et talents différents. L'ensemble des décisions que vous prendrez auront des conséquences sur l'histoire. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques et talents qui vous seront utiles lors des combats. Le système de classes et d'aptitudes du premier opus fait son retour tout comme le système d'exaltation lors des combats. Le tout nouveau RPG s'appuie sur les graphismes HD-2D tout en apportant des améliorations comme les détails, les designs ou la caméra plus dynamique.Si vous êtes tenté d'essaye Octopath Traveler 2, sachez qu'Il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier opus pour comprendre l'histoire ou les mécaniques.Quelles seront vos décisions ? Réponse dès le 24 février avec la sortie d'Octopath Traveler 2 sur Nintendo Switch et consoles de Sony.