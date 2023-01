Life Is Strange 2 débarque sur Nintendo Switch en février

Life is Strange 2 - Nintendo Switch Announce Trailer (PEGI) 23/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La saga Life Is Strange s'apprête à faire son retour sur Nintendo Switch. Square-Enix a en effet annoncé l'arrivée de Life Is Strange 2 dès le 2 février sur la console de Nintendo.Life Is Strange 2 vous fait suivre les aventures de nouveaux personnages : la famille Diaz composée de Sean et de son petit frère Daniel. Ils vont tous les deux être contraints à quitter leur ville natale pour vivre une une aventure difficile.Sorti au départ en 2019, le jeu fera ainsi ses débuts sur la Nintendo Switch;Sortie prévue le 2 février sur le Nintendo eShop. Les précommandes du jeu sont ouvertes.