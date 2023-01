Steamworld Build, le nouveau jeu de Thunderful Games

Galerie images 23/01/2023















SteamWorld Build 23/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est via un live ce lundi 23 janvier à 18h30 que Thunderful Games a communiqué sur la suite des aventures du monde mécanique et à vapeur de Steamworld. Après SteamWorld 1&2 leurs metroidvania, SteamWorld Heist leur Tactical RPG et SteamWorld Quest leur Deck Building c’est au tour de Steamworld Build de se présenter.Dans ce jeu, devenez un architecte de steambot construisant une ville post-apocalyptique de style Far West au sommet d'une mine abandonnée pleine de monstres ! (rien que ça)Développez des maisons pour vos citoyens, nourrissez-les et offrez-leur des divertissements. Sous votre ville se trouve une mine abandonnée, et il parait qu'elle est remplie de technologies millénaires qui détiennent la clé pour contrer une catastrophe imminente : l’explosion de votre planète. Utilisez les ressources naturelles qui vous entourent ainsi que les minerais en abondance sous votre ville. Faites fleurir votre cité pour accueillir de nouveaux habitants et envoyez-les creuser plus profondément et déterrez des richesses incalculables pour au final les aider à fuir la planète !Au fur et à mesure de votre avancée, de nouveaux types de Steamers trouveront refuge dans votre ville. Leurs besoins seront de plus en plus complexes à satisfaire. Afin de préserver le bon fonctionnement de la cité, il faudra veiller à ce que chacun soit à sa place. Optimisez les déplacements de vos marchandises, achetez des améliorations et faites du troc à la gare locale pour obtenir ce dont vous avez besoin. Plus vous minez profondément, plus vous risquez de réveiller des créatures que vous ne voudriez pas voir. Défendez vos Steamers contre les monstres et faites attentions aux effondrements de murs…De plus, à la manière d’un Nintendo Direct, Thunderful nous promet une communication appelée Steamword telegraph. Le studio communiquera de ses avancées, présentera ses trailers et autres projets en cours, puisque 3 autres jeux sont en ce moment même en développement sans plus de précisions dans l'immédiat.Il nous tarde d’avoir de plus amples informations sur le jeu, affaire à suivre !