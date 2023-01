Quand nous avons projeté le jeu sur une grande TV en salle de conférence pour juger le travail fini, les personnages et les décors étaient magnifiques et tout le monde en est ressorti impressionné.

Depuis la semaine dernière, le catalogue de la Nintendo Switch s'est enrichit de deux nouveaux jeux issus de la saga "Persona". Quelques mois après Persona 5 Royal, c'est donc Persona 3 Portable et Persona 4 Golden qui ont été portés sur la console hybride, pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient depuis des années l'arrivée de jeux Persona.Les équipes d'Atlus ont joué le jeu de l'interview dans le magazine hebdomadaire à l'occasion de la sortie des deux jeux. Atsushi Nomura, producteur des jeux, et Daisuke Yajima, le réalisateur, ont notamment discuté de l'effort nécessaire pour porter les jeux.Tout d'abord, c'est la manipulation des assets 3D qui a été une prise de tête puisqu'il fallait les adapter aux consoles actuelles alors que les jeux d'origine étaient sortis il y a un bon moment, particulièrement Persona 3 Portable qui n'était sorti jusque là que sur PSP... en 2009 !Autant vous dire que le travail pour adapter à des résolutions en 1080p ou 4K a été important, surtout avec le passage au 60 images par seconde. Pour cela, Atlus a été aidé par l'entreprise Preapp Partners qui avait déjà intervenu sur le portable PC de Persona 4 Golden.Le travail a été fastidieux mais les équipes d'Atlus sont satisfaites du résultat final :Le site spécialisé Persona Central a pris la peine de traduire l'ensemble de l'interview en anglais si cela vous intéresse.Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sont désormais disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch.Source : Nintendo Everything