Liste des contenus déblocables avec les amiibo sur Fire Emblem : Engage

- Chrom (série Smash Bros. Ultimate)

- Chrom (série Fire Emblem)

- Byleth

- Roy

- Daraen

- Lucina

- Corrin (M)

- Corrin (F)

- Marth

- Ike

- Tiki

- Alm

- Celica

Costumes :

- Byleth

- Celica

- Corrin

- Eirika

- Ike

- Leif

- Lucina

- Lyn

- Marth

- Micaiah

- Roy

- Sigurd





- Beneath a New Light

- Destiny

- Echoes of Daybreak

- End of All

- End of the Holy War

- Fodlan Winds

- Let's Go, Leif!

- The Devoted

- Trouble!

- Wind across the Plains

- With Mila's Divine Protection

Fire Emblem Engage - All Unlockable Outfits & Amiibo Costumes 22/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis l'annonce de sa sortie lors du Nintendo Direct de septembre, Fire Emblem : Engage a été très présent dans nos colonnes tant l'actualité autour du jeu a été chargée. La communication de Nintendo a été parfaitement étalée au cours du temps, si bien qu'on avait déjà l'impression de tout savoir des contenus exclusifs du jeu avant même sa sortie.Arrivé il y a deux jours dans les rayons, il continu à faire parler de lui avec notamment la célébration de sa sortie sur le service Nintendo Switch Online ou encore l'annonce d'une adaptation Manga à venir au Japon . Aujourd'hui, on en apprend plus sur la compatibilité des amiibo et de ce qu'il débloquent dans cet épisode.Commençons par les figurines compatibles avec le jeu :Vous pourrez scanner jusqu'à 5 figurines par jour à partir du chapitre 6 au pavillon des amiibo. Cela vous permettra de débloquer de la nourriture et des boosts en jeu, mais pas que ! En effet, elles vous permettront également d'obtenir des tickets de mode ou des tickets de musique à échanger contre des tenues ou des musiques d'épisodes précédents parmi les listes suivantes :Vous n'aurez cependant accès qu'aux tenues liées aux emblèmes que vous aurez déjà obtenu en jeu.Ci-dessous une vidéo qui montre tous les costumes déblocables via amiibo ou après avoir terminé complètement le jeu.Et vous ? Quel costume ou musique de la série préférez-vous ?