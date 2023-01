Les icônes Fire Emblem Engage arrivent pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Depuis un an, Nintendo a habitué les abonnés au service de jeu en ligne de la Switch à leur permette de personnaliser leur icône de joueur à l'aide d'éléments issus des jeux phares de la console.Les abonnés au Nintendo Switch Online ont ainsi pu mettre la main sur des centaines d'icônes, en échange de quelques points Platine inutilisés jusque là. Aujourd'hui, c'est le jeu Fire Emblem Engage qui est mis à l'honneur avec une nouvelle vague d'icônes inédites.Pour fêter la sortie du jeu, c'est six vagues d'icônes qui sont prévues ! Ce qui devrait faire de Fire Emblem Engage l'un des jeux les plus représentés en terme d'icônes sur la console. Chaque nouvelle vague sortira le jeudi et restera disponible pour une semaine. Cela nous fera des icônes jusqu'au 3 mars 2023 !Rendez-vous sur l'application Nintendo Switch Online pour obtenir ces icônes inédites !