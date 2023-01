[Détente] Envolez-vous avec Noadkoko

Solaseed Air's Exeggutor-themed airplane 19/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le phénomène Pokémon s'exporte sur différents formats : dessin animé, carte, films, ... et avion. Après un avion aux couleurs de Pikachu , La compagnie aérienne japonaise Solaseed Air a dévoilé un avion officiel sur le thème du Pokémon Fruitpalme : Noadkoko.La compagnie aérienne explique que le choix de Noadkoko est un hommage au climat de la préfecture de Miyazaki. Surnommé "le soleil du Japon", la région profite d'un climat doux et chaud toute l'année ainsi que de nombreux palmiers.Le thème Pokémon n'est pas uniquement extérieur. En effet, l'intérieur du bolide disposera de décoration spéciale à l'effigie du Pokémon numéro 103.Cet avion très spécial ne sera disponibles que sur les pistes japonaises. Les passagers effectuant les liaisons entre Miyazaki ↔ Tokyo (Haneda), Okinawa (Naha) et Nagoya (Chubu) auront peut être l'occasion de le croiser sur le tarmac dès mars 2023.