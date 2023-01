De nouvelles infos pour Sword Art Online sur Nintendo Switch

[FR] SWORD ART ONLINE Last Recollection - Official Trailer 20/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé en novembre dernier pour une sortie prévue en 2023, et supervisé par l’auteur original de la série, SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION est le nouvel épisode de la célèbre franchise.La bande-annonce en dévoile un peu plus sur l’approche adoptée par cette nouvelle version et invite les joueurs à admirer des cinématiques intenses, à découvrir des extraits du jeu et à explorer le Territoire des Ténèbres, sombre et inhospitalier.Par ailleurs, le monde de SWORD ART ONLINE continue de s’enrichir : dans la foulée de la sortie de SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS sur Nintendo Switch en septembre dernier, le premier DLC Blooming of Forget-me-not est désormais disponible à l’achat sur cette plateforme.Après avoir terminé l’histoire principale, les joueurs peuvent prolonger leur aventure avec Blooming of Forget-me-not, qui propose un nouvel arc narratif, des armes, des sets et des donjons inédits ainsi que de nouvelles Bêtes Divines à affronter.Préparez-vous bien pour cette nouvelle aventure. LINK START!