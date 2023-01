L'odyssée cinématographique Trek to Yomi arrive sur Switch

The cinematic odyssey is making its way to the #nintendoswitch on the 30th of January! That's right, now you'll be able to trek while playing Trek to Yomi literally! But before all of that, check out this trailer!#trektoyomi pic.twitter.com/570rBQxAF1 — Flying Wild Hog (@Flying_Wild_Hog) January 23, 2023

Sorti sur PC et autres consoles en mai 2022, Trek to Yomi est apparu comme un ovni au milieu des excellents Sifu, Ghost of Tsushima ou encore Sekiro. C’est une excellente nouvelle que Devolver apporte à tous les détenteurs de la console hybride qui pourront mettre les mains sur le jeu dès le 30 janvier prochain !Le jeu développé par les équipes de Flying Wild Hog avec Leonard Menchiari a été annoncé via un tweet de l'éditeur. Et puisqu’une image vaut mille mots, on vous laisse déjà découvrir le trailer qui l'accompagne :Dans cette lettre d’amour au cinéma japonais, vous incarnez le samouraï Hiroki qui poursuit une quête aux réponses. Torturé par le chagrin suite à la mort de son maître, vous l’accompagnez dans son voyage introspectif. Vous devrez choisir quelle voie emprunter pour décider de son destin car le jeu propose plusieurs dénouements vous permettant ainsi de réécrire l’histoire.Le titre se distingue surtout par sa direction artistique singulière à la capacité immersive incomparable. L’aventure se déroule en noir et blanc avec une gestion de caméra unique et de superbes graphismes qui donnent cette impression d’être le personnage principal d’un film de samouraï de l’époque. La bande-son n’est pas en reste et a déjà été saluée par la sphère vidéoludique.Vous oscillez entre exploration époustouflante, combats en 2D plutôt violents (qui lui valent d'ailleurs le label PEGI18), et quelques éléments d’énigmes qui participent à l’atmosphère globale. La date de sortie est fixée au lundi 30 janvier et vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhait depuis le Nintendo eShop où on le trouve au prix de 19,99€.