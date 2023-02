Test de Trek to Yomi : la petite pépite que votre Switch attendait !

Trek to Yomi - Official Nintendo Switch Launch Trailer 02/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un classique revisité.

Une direction artistique d’une beauté étourdissante.

Enfin un bon portage sur Switch !

Un gameplay tranchant.

La perfection n’est pas de ce monde…

Trek to Yomi va vous mettre dans la peau de Hiroki, un jeune samouraï encore au stade de disciple mais qui va se voir contraint de prendre les armes « pour de vrai » plus vite que prévu suite à une attaque de son village par des bandits. Vous devrez donc tenter de défendre vos proches de cette invasion sanglante et cruelle, tout en essayant de retrouver au milieu de ce chaos votre sensei parti au combat. Suite à cet épisode traumatisant et dont nous éviterons de vous spoiler les détails, nous pourrons suivre Hiroki à plusieurs étapes de sa vie, principalement à l’âge adulte évidemment, mais également jusqu’aux confins de la mort. Il se trouve que Yomi désigne justement le monde des morts dans la mythologie shintoïste. Tout un programme !Dans Trek to Yomi, il va donc être question de défendre les siens, les protéger arme à la main, mais aussi faire des choix lourds de conséquences… Et tenter de les assumer à travers le dur chemin de la rédemption.Si l’histoire en elle-même est somme toute classique pour un jeu se déroulant dans le Japon féodal que l’on aime toujours autant retrouver, la tournure que va prendre le jeu après quelques heures va le faire basculer dans un univers beaucoup plus spirituel et évanescent. La notion de vengeance qui consume jusqu’à votre âme va être au cœur du débat, de même que l’amour et, comme pour tout samouraï qui se respecte, l’honneur.Mais revenons à des choses plus concrètes. Trek to Yomi est avant tout un jeu d’aventure / combat (à tendance Beat them all mais en plus subtil) à défilement principalement horizontal, dans lequel vous allez devoir, votre katana à la main, décimer vos ennemis à tour de bras. Des sanctuaires vous attendent après chaque grosse salve d’ennemis pour sauvegarder votre progression et recharger vos barres de vie et d’endurance. Vous aurez également un peu d’exploration à faire, quelques énigmes à résoudre…Du très classique sur le fond. Moins sur la forme !C’est évidemment la première chose qui vient frapper les esprits quand on joue à Trek to Yomi : la direction artistique magistrale. Le jeu a été pensé à la manière d’un film d’époque et singe les techniques de réalisation cinématographiques. Proposé intégralement en noir et blanc, offrant une image volontairement chargée en grain, un format 16/9ème et surtout des angles de caméra bien spécifiques, vous allez tout simplement avoir l’impression de regarder un film ancien sur pellicule tout en dirigeant son héros.Le travail sur la caméra et surtout sur les angles choisis est simplement exceptionnel et participe pour beaucoup au charme du jeu. Concrètement, vous ne maîtriserez jamais la caméra dans Trek to Yomi. L’action se déroule plan par plan, comme serait montée une scène de film, et la caméra est placée pour chaque plan à un endroit bien précis et n’en bougera pas : elle suivra simplement Hiroki comme le ferait une caméra de cinéma. Le rendu est absolument magique et certains passages du jeu sont juste impressionnants de beauté.Evidemment, la partie sonore n’est pas en reste : les musiques, typiques, sont une belle réussite, les voix en japonais renforcent encore l’immersion (voix anglaises disponibles, sous-titres en français dans les deux cas) et le son du katana qui tranche l’air (entre autres) finit de vous immerger. Le jeu fera donc date, avec une direction artistique vraiment marquante et brillante.Notons toutefois que nous sommes devant un jeu violent, et assez marquant émotionnellement. Les environnements dans lesquels vous allez évoluer peuvent être dérangeants : les pleurs et hurlements désespérés des villageois venant de perdre leurs proches frappent en plein cœur, les combats sont âpres, et certains moments se révèlent pesants. A ne pas mettre entre toutes les mains, donc !Techniquement, on pourra saluer le fait que la Switch s’en sorte très bien : nous voici devant un jeu dans l’ensemble magnifique. Tout n’est pas parfait certes, et certains passages sont un peu moins réussis que d’autres. On sent bien que quelques concessions ont été faites, mais l’Unreal Engine fait dans l’ensemble du beau travail.Quelques légers ralentissements peuvent également survenir sur certaines zones, principalement vers la moitié de l’aventure, mais sincèrement rien qui ne vienne vraiment entacher l’expérience globale. Nous sommes là devant un jeu superbe et dont le portage sur Switch a été réalisé avec soin. Merci et bravo aux studios (Flying Wild Hog, Leonard Menchiari, TFL Studios LLC) pour ce travail de qualité dont beaucoup devraient s’inspirer.Revenons au gameplay en lui-même. Vous allez donc devoir mener Hiroki dans sa quête de vengeance en venant à bout de vos ennemis, avec comme arme principale le katana. D’une prise en main assez aisée, le katana vous propose pour commencer un coup rapide (Y) et un grand coup (X). Vous allez pouvoir parer les attaques ennemies (L), et… C’est à peu près tout. L’idée est qu’au fur et à mesure de votre progression, vous allez trouver sur votre chemin ou en battant certains ennemis de nouvelles techniques et autres combos. C’est plutôt malin et permet d’apprendre à complexifier son gameplay au fur et à mesure du jeu.Ainsi, outre divers combos dévastateurs, vous allez rapidement apprendre à faire des roulades, faire volte-face, ou encore manier des armes à distance. Attention toutefois, c’est bien le katana qui reste l’arme de prédilection du samouraï : les munitions des armes longue portée seront très limitées. Dès lors, vous vous en servirez uniquement pour vous sortir d’un mauvais pas. De la même manière, votre progression vous permettra de trouver de quoi augmenter votre barre de vie ou votre endurance, dont la gestion est particulièrement importante dans le jeu. Enfin, pour un peu plus de légèreté, vous aurez également le loisir de chercher des objets collectables cachés dans les recoins de chaque niveau.Attention, si la prise en main du jeu est effectivement assez aisée et la présence de nombreux sanctuaires de sauvegarde rassurante, le titre n’en est pas pour autant simple. Certains passages exigeants demandent un bon niveau d’implication et certains boss vont vous donner du fil à retordre ! Heureusement, plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles et vous pourrez même en changer en cours de route.Nous avons particulièrement aimé les sensations manette en main, qui sont toujours bonnes et sans chichi. Le panel d’ennemis proposés est globalement suffisant et l’histoire accompagne bien ce qui se passe à l’écran. Malgré tout, on notera un « ventre mou » vers les deux tiers de l’aventure où une certaine lassitude peut intervenir, certaines phases de jeu étant quand même assez répétitives. Rassurez-vous, ce n’est absolument pas le cas sur la majorité du titre et l’aventure reste très plaisante dans l’ensemble. En outre, notre envie de suivre Hiroki jusqu’au bout de son périple nous permet de passer ce petit temps faible sans problème.De même, certains pourront trouver la durée de vie un peu juste : en mode normal, il nous aura fallu environ 7 heures pour arriver au bout de notre premier run, en butant sur certains boss. Malgré tout, cela nous a paru raisonnable eu égard au prix proposé (19.99€) et surtout à la rejouabilité certaine. Le jeu propose en effet un mode de difficulté supplémentaire à déverrouiller, des objets à collecter mais surtout quatre fins distinctes aux cinématiques propres qui dépendent entièrement des choix opérés au cours de votre aventure. Vous aurez donc probablement envie de découvrir les différents dénouements possibles. L’un dans l’autre, le contenu nous semble donc suffisant !