Test de Startup Company : devenez le futur géant de la tech !

Bienvenue dans le monde capitaliste

La patience est une vertu

A partir de là, le défi est assez moindre. Le graphisme aride, voire daté, ne permet pas forcément de se projeter plus que ça et n’offre qu’un cadre agréable mais pas transcendant à votre gestion des choses. Comme souvent avec les jeux de gestion, le gameplay est rapidement répétitif, mais ici, l’impression est d’autant plus prenante qu’il est aisé d’avoir les bons réflexes pour optimiser le jeu. Cependant, il faut aussi reconnaître quelque chose à Startup Company : son contenu extrêmement dense en fait un jeu peu excessif et plutôt très complet, malgré tout. Avec cela, Startup Company dispose d’un tutoriel clair, qui vous guide pas à pas dans votre première gestion d’entreprise.

Il est assez difficile de qualifier autrement Startup Company. C’est même inclus dans le titre. Jeu de gestion d’entreprise, le titre vous propose de créer votre site internet, de lui donner un but et de générer de l’argent. Vous débutez en plaçant votre premier bureau dans votre premier local, puis placez votre PDG pour recruter des graphistes, designers et autres nouveaux employés. A partir de là, le tutoriel, plutôt long, vous explique pas à pas les différentes étapes pour dominer le monde numérique.Le déroulé de base est relativement simple : en travaillant, vos employés vont créer différentes ressources (points de recherches ou composants). Celles-ci vont être utilisées dans différents domaines pour façonner votre site. Les points de recherche pour débloquer des nouveaux métiers (et donc de nouveaux composants), les composants pour augmenter le niveau des fonctionnalités de votre site. A partir de là, ce sera à vous de bien doser le recrutement de vos employés, pour avoir toutes les ressources nécessaires sans trop attendre.Le début de Startup Company souffre cependant de pas mal d’attente. Le gouffre entre deux recherches est énorme : la première vous coûte 30 ou 50 points mais la seconde est à 500. Et entre les deux, il faudra… patienter. Bien sûr, vous avez d’autres choses à faire, comme augmenter le niveau de votre page d’accueil, mais ici aussi, il faudra patienter, que vos employés produisent les ressources nécessaires. Le début est laborieux, la progression très inégale, oscillant entre moments où tout s'enchaîne et moment où vous aurez le temps de flâner dans les menus pendant que vos employés bossent.Le tutoriel, plutôt long, vous permet de prendre en main le jeu, même si votre exploration des menus vous y aide tout autant (à moins que vous n’ayez posé la console à côté le temps de générer vos ressources). De plus, il s’agit d’une progression en deux temps : si le début peut s’avérer laborieux, une fois les ressources optimisées, vous deviendrez très rapidement milliardaire. L’optimisation est la clé, certes, mais elle est un passe partout beaucoup trop accessible, si tant est que vous parvenez à tout optimiser au mieux.