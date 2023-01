Bandai Namco dévoile le premier épisode de Tales of Symphonia : The Animation

[Français] Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc - Episode 1 19/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tales of Symphonia, c'est un jeu légendaire du GameCube. Lors du Nintendo Direct de septembre , Bandai Namco a officialisé le retour du jeu culte dans une remasterisation intitulée : Tales of Symphonisa Remastered.En attendant la sortie du titre, Bandai Namco propose aux joueurs et aux curieux de découvrir l'histoire du jeu sous la forme d'une série animée dont la diffusion vient de débuter sur Youtube. Le dessin animé dispose également d'une version françaiseLe premier épisode est disponible ci dessous ou sur la chaine Youtube de Bandai Namco Votre périple en compagnie de Lloyd et Colette vous attend ! Cependant, si vous souhaitez découvrir le jeu, la série spoile les éléments de l'intrigue en ajoutant quelques modifications cependant.Tales of Symphonia Remastered sera disponible sur Switch dès le 17 février 2023.