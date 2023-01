Nocturnal annoncé sur Switch

Le co-fondateur de Sunnyside Games, Gabriel Sonderegger : "Avec Nocturnal, nous voulions combiner l'immédiateté et l'intemporalité des aventures de plateforme classiques avec un dynamisme plus moderne. Les flammes et la brume offrent aux joueurs un équilibre parfait entre se sentir faible et opprimé, avec des moments fugaces de triomphe alors qu'ils engloutissent leurs armes dans le feu. Nous pensons que cela ajoute un flux unique à un genre classique et nous espérons que tout le monde pourra jouer à Nocturnal lors de son lancement plus tard cette année.

Guillaume Jamet, responsable de la publication de Dear Villagers : "Nous adorons les défilements latéraux classiques avec une nouvelle tournure et Nocturnal apporte cette combinaison. C'est souvent rapide et frénétique, tout en offrant une bonne dose de pression tendue lorsque votre flamme s'éteint et que vous êtes attaqué par des forces obscures dans l'ombre. C'est fantastique !"

NOCTURNAL - Reveal trailer 19/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est par communiqué que l'éditeur Dear Villagers et le développeur Sunnyside Games ont dévoilé leur prochain jeu d'action plateforme : Nocturnal.Après un voyage difficile à travers une mer agitée, Ardeshir, soldat de la Flamme Immortelle, retourne sur son île natale de Nahran. Cependant, une brume couvre toute l'île. Ardeshir devra utiliser le feu comme répulsif pour se frayer un chemin et explorer ses mystères.​Dans Nocturnal, vous devrez combattre pour libérer votre île natale. Ardeshir, ancien soldat, se trouve être le dernier espoir contre la brume. Mais soyez prévenu : on ne peut pas respirer dans la Brume, vous devrez donc utiliser votre intelligence pour découvrir de nouvelles façons de la tenir à distance. Utiliser vos compétences pour conjurer la brume, enflammer le paysage, allumer des machines et contre des ennemis puissants.Un mode Speed-Run est également disponible pour les joueurs en recherche de challenges plus corsés et rapides.Nocturnal est prévu pour le printemps sur l'ensemble des consoles ainsi que sur Nintendo Switch.