Atari 50 : The Anniversary Celebration se met à jour

Voici les notes de mise à jour pour Atari 50 :

Bonjour à tous, la mise à jour du titre de janvier 2023 pour Atari 50: The Anniversary Celebration est arrivée ! Nous avons reçu beaucoup de commentaires utiles des joueurs et nous avons essayé d’intégrer autant d’améliorations que possible dans ce patch. Merci pour votre patience et votre soutien !

REIMAGINED - Élimination de rares problèmes VCTR-SCTR et ajout d’améliorations mineures.

- Ajout de diverses améliorations mineures aux maisons hantées.

Les commutateurs ARCADE - DIP sont désormais accessibles pour la plupart des jeux d’arcade dans le menu Options du jeu. Ceux-ci varieront en fonction des options originales du jeu, mais peuvent inclure des paramètres tels que la difficulté du jeu, le nombre de vies initiales, les seuils de score bonus et l’orientation de l’écran. (Une exception est Akka Arrh, qui n’utilisait pas de commutateurs DIP.)

- Certains jeux d’arcade ont été améliorés avec de nouvelles options dans leurs paramètres DIP Switch. Par exemple, Pong et Fire Truck offrent des modes de couleur qui n’étaient pas disponibles dans les versions arcade originales. Fire Truck peut également être réglé en mode solo, qui représente plus fidèlement la machine d’arcade Smokey Joe d’Atari.

- Correction d’une erreur qui provoquait le fonctionnement anormal de la fonction zoom dans I, Robot.

- Les contrôles de Lunar Lander ont été modifiés et standardisés. La poussée est maintenant mappée sur le stick analogique droit (n’importe quelle direction) ainsi que sur l’écran tactile de la Nintendo Switch.

- Lunar Lander n’insère plus automatiquement une pièce supplémentaire lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage.

- Quantum ne démarre plus un jeu à deux joueurs par défaut sur la Nintendo Switch.

- Les commandes de Food Fight ont été corrigées afin que Charlie conserve sa direction lorsque le stick analogique est libéré.

ATARI 2600 - La variante de jeu d’aventure #3 génère correctement des positions d’objets aléatoires.

- Un exploit de gameplay a été supprimé de Warlords.

- Le scanner galactique de Solaris peut maintenant être activé à partir de la manette du joueur 1.

- Restauration des pages manquantes de la bande dessinée Swordquest: EarthWorld.

- Améliorations mineures au système de sélection des variantes de jeu 2600.

ATARI JAGUAR - Tempest 2000 prend désormais en charge l’entrée analogique du contrôleur. Cette fonctionnalité était cachée dans le jeu original et destinée à prendre en charge un contrôleur rotatif officiel qui n’a jamais été publié. Cette fonctionnalité a maintenant été mise en surface et améliorée pour fonctionner avec les contrôleurs modernes. Prenez-le pour un tour!

- Tempest 2000 offre maintenant un mode « Enhanced & Overclock » qui booste la vidéo à 60 FPS pour une expérience plus fluide sur le matériel moderne.

- Les joueurs Cybermorph peuvent désormais utiliser les codes d’accès à l’écran de sélection de niveau.

- Les joueurs de Club Drive peuvent maintenant visiter le niveau secret, Planet Todd.

ATARI LYNX - Les boutons Option 1 et Option 2 fonctionnent désormais comme il se doit.- Les matchs de volleyball Malibu Bikini se terminent maintenant correctement.

DIVERS - Correction d’un bug où les délais calculaient parfois incorrectement le pourcentage d’achèvement.- Les durées des segments vidéo sont maintenant répertoriées sur la timeline.

- Les boîtes de cartouches modélisées en 3D s’affichent désormais correctement sur les moniteurs ultra-larges.

- Amélioration des performances vidéo OpenGL.

- Mise en œuvre de diverses autres corrections de bugs mineurs et de petites améliorations.

- Crédits mis à jour pour remercier encore plus de personnes pour leur aide incroyable





Alors n’hésitez pas et profitez pleinement de ces nouvelles fonctions et améliorations sur Atari50 : The Anniversary Celebration



