First 4 Figures dévoile sa statuette Mario Kart

"First 4 Figures est fier de présenter la figurine PVC de qualité, Mario issu du célèbre jeu vidéo, Mario Kart qui a fait ses débuts en 1992. Tout ce que vous aimez chez Mario est mis en vie dans cette incroyable statue. Des touches réalistes ajoutent de la profondeur et de la subtilité aux détails les plus petits - du tissu et de la couture sur sa casquette rouge aux fumées qui sortent des roues de son kart. Le kart lui-même est inspiré du design Pipe Frame classique, avec des parties et des détails réalistes."

Vous avez 197,99$ à investir dans un produit de collection à l'occasion du lancement des précommandes de cette statuette Mario de la nouvelle série Mario Kart du fabricant américain First 4 Figures ? Alors foncez car le temps est limité, les secondes défilent à une vitesse folle (on exagère un peu, on vous l'accorde !).Dans quelques semaines, la statuette passera au prix normal de 209,99$, l'économie n'est donc pas substantielle mais toujours bonne à prendre et un tantinet moins culpabilisante vu qu'on repasse sous la barre des 200 dollars pendant quelque temps.Mais c'est vrai que comme souvent, cette statuette est splendide. La description ne manque pas de superlatifs pour nous convaincre qu'on a besoin de cette statuette dans nos collections :L'édition Exclusive qui nous fait tant envie se compose des éléments suivants :- Une statuette de Mario en PVC riche en détails- Un socle noir rond avec des détails de la ligne d'arrivée et du circuit- La base s'éclaire par un système de LED- L'édition limitée est numérotée et ce numéro figure sur le fond de la base mais aussi sur l'emballage.- Carte d'authenticité incluse- Batterie rechargeable avec câble USB-C.- Emballage spécial en boîte de luxe Premium.La statuette mesure 22x30x30 cm, et sera disponible au cours du 2e trimestre 2023. Pour une expédition en France, comptez environ 55 dollars de frais de port en plus du prix de la statuette... La statuette n'attend plus que nos cartes de crédit sur le site de First4Figures . Mais est-ce bien raisonnable ?Crédit images : (c) First 4 Figures