Fire Emblem Engage arrive ce vendredi 20 janvier : bande-annonce, interview des développeurs et déjà un premier patch

La sortie d'un Fire Emblem est toujours un événement. Ce Fire Emblem Engage sera certes le nouveau coup de coeur de tous ceux qui connaissent la franchise, mais ce sera peut-être aussi le premier Fire Emblem de toute une génération de joueurs qui découvrira la série avec cet opus.Nintendo leur a préparé une vidéo de 8 minutes riches en infos sur le principe de jeu, destinée aux nouveaux joueurs venant sur la série pour la première fois :La vidéo est en anglais, sous-titrée en français, pour expliquer les bases du jeu, son principe et ce qui vous attend : 30 personnes à retrouver dans le jeu, dans des classes différentes... Les fans de RPG vont déjà reconnaître quelques éléments inhérents au genre.La vidéo présente l'art du combat, qui passe par la définition de son équipe. Fire Emblem Engage est un RPG au tour par tour, cela veut dire que vous allez diriger tous vos personnages les uns après les autres, et ce sera ensuite au tour de l'ennemi de se déplacer, vous attaquer... Chaque combat se traduira par des objectifs précis à accomplir.Avec quelques conseils de bon aloi, la vidéo nous aide à anticiper les stratégies à mettre en oeuvre quand on sera plongé dans le jeu : ne pas toujours envoyer les mêmes personnages au combat, pour faire progresser tous les personnages de son équipe ensemble de manière équilibrée. L'écran vous donnera plein d'infos sur le résultat de votre action en termes de PV perdus à l'issue du combat par exemple.Le jeu se veut permissif, avec la possibilité de remonter le temps pour éviter un drame : la mort de votre personnage préféré ! Vous aurez tellement à coeur d'améliorer vos personnages que vous risqueriez de ne pas vous en remettre. Pour améliorer votre perso, différents solutions s'offrent à vous : son équipement, son entrainement, ses aptitudes.Vous pourrez changer la classe de votre personnage : des éléments spécifiques vous permettront de changer de classe, et votre personnage changera aussi de vêtement. Au delà de la classe 10, vous serez libre de changer la classe de votre personnage, apprend-on dans la vidéo.Dans la dernière partie de la vidéo, on insiste sur le fait de tisser des liens entre les personnages : des événements spéciaux vous montreront des conversations entre les personnages, que vous pourrez débloquer au cours de l'aventure. Avoir des alliés proches présente des avantages sur le front : "l'union fait la force", nous rappelle la vidéo.Sur la base de tous ces bons conseils, libre à vous de jouer comme vous voulez : la petite voix de la vidéo vous rappelle toutes les options possibles, mais finalement c'est vous qui déciderez comment aborder l'aventure, dès ce 20 janvier.Sur le site officiel américain de Nintendo, une traduction de l'interview des développeurs du jeu a été traduite du japonais et nous donne de nombreux détails sur le design des personnages du jeu : cette interview évoque le processus de création des personnages du jeu, et l'importance de l'illustratrice Mika Pikazo pour donner vie à ces personnages avec ses dessins colorés et vifs.Les développeurs du jeu ont évoqué la façon dont ils ont choisi Mika Pikazo pour être l'illustratrice des personnages. Les développeurs ont expliqué qu'ils l'ont choisie parce que ses dessins étaient colorés, vifs et bien adaptés à l'ambiance qu'ils voulaient pour le titre.Elle a accepté de travailler sur le jeu immédiatement, mais elle était un peu inquiète quant à sa capacité à dessiner des personnages très différents, comme des soldats et des créatures. Les développeurs ont expliqué qu'elle a travaillé très dur pour relever ce défi.Les premiers personnages qu'elle a dessinés étaient Alear et Céline.Les développeurs ont également discuté de la façon dont ils ont utilisé les couleurs pour donner aux personnages un look vif et coloré qui rappelle les anciens jeux de la série Fire Emblem. Cela rappelait par ailleurs l'époque de la Super NES et comment les personnages de la série Fire Emblem se distinguaient par leurs couleurs primaires.Ils ont également mentionné comment Mika Pikazo a proposé de nombreuses variations pour les personnages avec des coupes de cheveux et des schémas de couleurs différents, et comment ils ont discuté avec leur équipe interne pour décider de l'image finale des personnages. Les développeurs ont également souligné les qualités uniques des dessins de Mika Pikazo, comme son utilisation de couleurs vives, mais qui ne paraissent pas plates grâce à un fini naturel.Les notes de mise à jour vers la version 1.1.0 du jeu Fire Emblem Engage comprennent :- La compatibilité avec le Pass d'extension- Un lien vers le Nintendo eShop pour accéder au "Contenu Additionnel" a été ajouté à l'écran titre.- Des avantages de mise à jour gratuits ont été ajoutés. Vous pouvez les recevoir lorsque vous allez à Somniel après le chapitre 5.- Vous pouvez désormais utiliser des fonctions liées à la communication internet.Vous en savez désormais autant que nous sur Fire Emblem Engage, disponible sur Nintendo Switch dès ce 20 janvier 2023. N'hésitez pas à venir parler du jeu sur notre serveur Discord Sources : Nintendo.com