Nintendogs sur mobile ? Un brevet de Nintendo affiche un chien sur écran mobile et Internet s'enflamme

Depuis quelques heures, Nintendogs est redevenu un sujet chaud comme la braise, et pour cause : dans un brevet publié le 17 janvier aux Etats-Unis, Nintendo a illustré une fonctionnalité de réalité augmentée en utilisant un chien comme visuel d'illustration.Il n'en a pas fallu plus pour que Nintendogs sur mobile devienne un de ces titres qu'on a envie de cliquer pour en savoir plus, et c'est d'ailleurs peut-être votre cas.On préfèrera ne pas s'enflammer aussi vite, et considérer cette illustration pour ce qu'elle est : une illustration ! En effet, Nintendo Everything (qui est aussi froid sur le sujet que votre dévoué !) rappelle que le brevet fut initialement déposé en 2020 au Japon, et permis à Nintendo de proposer une fonctionnalité de réalité augmentée dans Animal Crossing: Pocket Camp.On dira donc que Nintendo aime bien brouiller les pistes avec ses illustrations, le but du jeu étant de donner le moins d'informations possibles concernant le jeu auquel se destine le brevet en question. Plutôt malin, car l'intérêt du public pour Nintendogs pourrait peut-être donner des idées à Nintendo de ramener ses chiots et ses chats sur Switch, allez savoir... Ou sur mobile, aussi ?Vous pouvez lire le brevet complet sur le site officiel américain de gestion des brevets