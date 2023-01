La Primo-Résurgence arrive dans Pokémon GO !

Primo-Kyogre et Primo-Groudon arrivent dans Pokémon GO ! 18/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après les Méga-Évolution, c'est la Primo-Résurgence qui fera son arrivée dans Pokémon d'ici quelques semaines !Issue des jeux Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, cette technique d'évolution concerne deux Pokémon, et pas les moindres : Groudon et Kyogre ! Dans Pokémon GO, il faudra passer par la Primo-Énergie pour faire subir la Primo-Résurgence aux deux Pokémon Légendaires.Kyogre et Groudon seront les Pokémon légendaires vedettes du Circuit Pokémon GO : Hoenn qui aura lieu à Las Vegas avant d'être étendu dans le monde entier le 25 et 26 février prochain. A cette occasion, il faudra les affronter dans les Raids pour recevoir l'énergie nécessaire et pouvoir ainsi les transformer.Des bonus seront récupérables lorsque Primo-Kyogre et Primo-Groudon retrouveront leur forme originelle, après huit heures. Comme la Méga-Évolution, les transformations suivantes consommeront moins de Primo-Énergie et permettront d'augmenter les bonus remportés.Tout cela donne envie d'être fin février pour aller capturer tout ce beau monde non ? Pokémon GO est disponible sur smartphones iOS et Android.Source : Pokémon GO