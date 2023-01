Miyamoto a mis son veto sur une Walupeach

On apprend sur Twitter via l'utilisateur Gosokkyo que la princesse Peach aurait pu avoir son double maléfique, et il ne s'agit pas de Bowsette. C’est en effet dans une interview de Nintendo Dream en 2008 que l’information à été retrouvée. Shugo Takahashi, co-fondateur de Camelot (Mario Golf, Mario Tennis) avait prévu une présentation pour Walupeach qui aurait été incluse dans leur prochain jeu.Une création originale comme ils savent le faire, puisque Waluigi a été créé dans les années 2000 par ce même studio afin de faire un partenaire à Wario. Cependant Shigeru Miyamoto a directement tué dans l'œuf le projet sans même leur laisser le temps de présenter quoi que ce soit. Selon Miyamoto l’idée se rapprochait trop de ce qui avait été fait sur le personnage de Doronjo.Selon les dires de S. Takahashi, Walupeach n’avait pas la moindre inspiration de Doronjo et ne lui ressemblait pas vraiment. Il était plutôt question d’un personnage de style Datenshi (ange déchu/démon). Mais qui est Doronjo ? C’est une très bonne question, merci de l’avoir posée. Il s'agit de la cheffe du gang Doronbo dans la série animée Yatterman diffusée au Japon entre 1977 et 1979.On ne peut donc que supposer de quoi aurait eu l’air le double maléfique de notre princesse préférée.Et vous, est ce que l’idée d’avoir un double maléfique de Peach vous aurait plu ?Venez nous le dire sur notre Discord