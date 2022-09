[Nintendo Direct] Kirby's Return to Dream Land Deluxe débarque sur Switch en 2023

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Sortie le 24 février (Nintendo Switch) 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby's Return to Dreamland Deluxe - Graphics Comparison (Switch vs Wii Original) 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Nintendo Direct de ce mardi après-midi a été riche en annonces plus ou moins surprises. L'une d'elles aura été l'arrivée d'un énième jeu Kirby en 2023 sur Nintendo Switch.Kirby's Return to Dream Land Deluxe est en fait un remake du jeu Kirby's Adventure Wii. Le jeu sorti originalement à la toute fin de la vie de la Nintendo Wii en 2011 va connaître une seconde vie sur Switch avec évidemment quelques nouveautés.La principale nouveauté sera la possibilité de jouer jusqu'à 4 localement avec désormais de nouveaux personnages jouables : Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee. Le jeu a aussi évidemment été retravaillé visuellement comme le montre la bande-annonce ci-dessous :Toute une série de mini-jeux sera également de la partie et devrait permettre de bien s'amuser à plusieurs.Histoire de faire les choses biens, GameXplain a déjà fait sa vidéo de comparaison entre les deux jeux dont la sortie sera donc séparée de 12 ans :Kirby's Return to Dream Land Deluxe arrivera le 24 février 2023, exclusivement sur Nintendo Switch.