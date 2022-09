Various Daylife, le nouveau RPG de Square Enix disponible dès à présent.

Il faut être clair, c'est un RPG expérimental conçu pour une plateforme mobile à la base et il ne prétend pas avoir la même richesse et profondeur que les cadors que nous avons déjà sur notre console.

Très vite, vous êtes présenté à votre guilde et à un trio de coéquipiers alors que vous partez à la découverte des secrets de cette nouvelle terre et de ceux qui l'ont habitée bien des années auparavant. Mais avant de faire tout cela, vous allez devoir travailler.La boucle centrale du gameplay de Various Daylife est conçue autour de tâches simples que vous accomplissez en sélectionnant simplement une option dans un menu. Le titre du jeu fait référence aux nombreux travaux que vous effectuerez en essayant de collecter de l'argent pour améliorer les statistiques, les relations et l'équipement de votre équipe. Dans le menu de votre maison, il y a un onglet "Travail" dans lequel vous pouvez choisir les tâches que vous voulez accomplir pendant le jour et la nuit. Il vous suffit de sélectionner l'option de votre choix et le jeu vous dira si vous avez réussi ou non à accomplir cette tâche. Il n'y a pas d'entrée directe ici, mais surveiller l'humeur et l'endurance de votre personnage est un moyen de l'aider à réussir sa tâche et d'éviter l'échec et les blessures.C'est en sélectionnant des options de travail dans ce menu que vous passerez plus de la moitié de votre temps dans le jeu. C'est probablement la principale faiblesse du titre car cette automatisation assez importante du jeu à coup de clic et de longue lecture de textes pas toujours hyper passionnants peut déstabiliser les joueurs habitués aux deux premiers titres évoqués, Octopath Traveler et Bravely Default, qui nous donne beaucoup plus de contrôle.

Cette version Switch va-t-elle corriger certains défauts du jeu mobile ?

Au fur et à mesure que des personnages rejoignent votre guilde, vous aurez accès à de nouveaux métiers, mais il s'agira toujours d'une simple tâche que vous choisirez dans le menu. Les emplois vous récompensent avec de l'XP, de l'argent, et l'augmentation ou la diminution des statistiques comme la sagesse, la force, la puissance magique, l'agilité, et plus encore. Certains jours, il y aura des multiplicateurs de statistiques et si vous choisissez un travail qui vous donne une augmentation ou une diminution de ces statistiques, vous verrez une grande différence lorsque vous terminerez le travail, que vous réussissiez ou non. Si vous êtes blessé, ces statistiques diminueront chaque jour jusqu'à ce que votre personnage récupère, mais elles ne descendront jamais en dessous de leur niveau actuel.En accomplissant ces tâches, vous débloquerez de nouvelles capacités pour les différents métiers ou classes que vous pouvez attribuer à votre personnage. Les autres membres de votre guilde peuvent également apprendre de nouveaux métiers, mais les amener à ce stade va vous coûter cher. Alors que votre personnage montera en niveau au fur et à mesure que vous accomplirez des tâches, le reste de votre guilde ne le fera pas. Au lieu de cela, vous devez économiser suffisamment d'argent pour leur permettre de monter en grade. Amener une équipe entière au niveau requis pour la partie aventure du jeu peut prendre un certain temps et il peut être ennuyeux de choisir des options dans les menus pendant de longues périodes.Les aventures sont distribuées par la guilde et chacune a un niveau suggéré que votre équipe devrait avoir avant de la tenter. En fait, ce niveau suggéré est le strict minimum que vous et vos coéquipiers devriez avoir. Si les potions d'aventure de Various Daylife commencent assez facilement, la difficulté augmente rapidement si vous n'êtes pas bien préparé aux défis qui vous attendent. Lorsque vous partez en quête, votre équipe voyage automatiquement pendant un certain nombre de jours. Lorsque vous rencontrez un monstre, cela se transforme en un combat classique au tour par tour où vous devez vous concentrer sur les trois "Cha" : changement, chaîne et chance.Certaines attaques de votre équipe peuvent déclencher un changement chez les ennemis que vous affrontez et si cela se produit, vous pouvez enchaîner les attaques sur cet ennemi. Ces attaques s'additionnent et plus le nombre d'attaques en chaîne est élevé, plus les dégâts sont importants lorsque vous déclenchez une attaque aléatoire. Au début, ce système n'est pas très utile, mais dans les zones ultérieures, il devient une nécessité et cela va clairement vous occuper de suivre toutes les différentes chaînes que vous avez en cours, ce qui peut s'avérer un peu fastidieux dans le temps.Votre groupe d'aventuriers est limité à quatre membres et le nombre d'objets qu'ils peuvent porter est limité. Ces objets comprennent des restaurateurs de santé et de mana, des soins de groupe et, bien plus importants, de la nourriture et de l'encens. Au fur et à mesure que votre équipe marchera, ses HP maximum commenceront à s'épuiser et la seule façon de les récupérer est de camper et de manger de la nourriture. Si vous n'emportez ni nourriture ni encens, vous vous exposez à la possibilité de tomber sur un personnage de boss avec moins d'un quart de vos HP totaux disponibles.