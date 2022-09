Radiant Silvergun : une sortie surprise aujourd'hui !

Pour de nombreux fans de shoot'em up, il est le maître, la référence absolue de la catégorie. Entre une bande-sonore d'anthologie de Sakimoto et un level design aux petits oignons, Radiant Silvergun a laissé une trace indélébile sur les amateurs qui ont longtemps espéré voir débarquer le titre sur PC et sur Switch. Pour le PC, il faudra encore attendre, mais pour la Switch, c'est fait et disponible dès aujourd'hui pour 16,99 €, jouable à deux localement sur une seule console, interface en français et poids plume de 630 Mo. Merci à l'éditeur Live Wire d'avoir enfin concrétiser le vieux rêve de voir une des stars de la logithèque de la Sega Saturn sur Switch.

Attention cependant aux novices, c'est un shoot qui nécessite de l'entraînement et qui se mérite. Gameplay à l'ancienne, vous allez devoir mémoriser finement l'apparition des ennemis et les angles d'attaques pour cumuler vos points car le gameplay incite clairement à prendre tous les risques.





Pourquoi une telle aura s'est-elle développée autour de ce jeu ?

Treasure à l'origine de cette merveille a fait fort : on ne s'ennuie pas dans ce titre tellement l'action est dense et variée. Quelque soit le niveau de difficulté sélectionné, il propose un gameplay jouissif pur où vitesse et précision sont indispensables pour espérer survivre quelques minutes (ça c'est clair que vous allez mourir très souvent) face à des ennemis dont les patterns changent complètement selon votre niveau de difficulté.



Tout ce qui fait le sel d'un grand shoot'em up se retrouve dans ce jeu : des myriades de tirs à l'écran, des passages à grande vitesse dans des couloirs ou des espaces vitales limitées où votre trajectoire se joue à quelques pixels près, des boss redoutables et tous bien différenciés, des mini-boss en cours de route qui vous font la misère à coup de canons, missiles dont certains à tête chercheuse, lasers, fils électriques...mais tous ceux ayant tenté le jeu en mode Hard se souviennent le délire et l'exploit nécessaire de rester concentré plus d'une heure où toute votre attention et vos réflexes sont requis pour passer au pixel près entre les décors et une concentration de tirs ennemis. Cardiaque s'abstenir, mettez une coque de protection autour de votre Switch pour la protéger !

L'armement

Il existe trois armes différentes : le Vulcan (A), le Homing (B) et le Spread (C). Le premier est le classique tir en rafale droit devant vous, le second est un tir plus faible mais lockant automatiquement les ennemis à abattre, le dernier envoie des tirs bleus dont on déclenche l'explosion au moment venu. Jusqu'à présent, c'est déjà pas mal, mais cela devient encore plus subtil par la suite.





Ces armes peuvent être combinées : A et B, B et C, A et C, chaque nouveau tir créé ayant des propriétés qui lui sont propres. Cela nous fait donc 6 types de tirs. On rajoute ensuite la Radiant Sword, une arme que l’on peut faire tourner (dans le sens des aiguilles d’une montre ou l’inverse), pouvant être maintenue, déclenchant un tir puissant mais surtout pouvant absorber des tirs de type boules roses, qui vont nous permettre de remplir une jauge qui une fois pleine, enclenche l'Hyper Sword. C'est bien simple, lorsque cette arme est déclenchée, la moitié de l'écran reçoit un déluge de feu détruisant tous vos adversaires classiques et vous rendant temporairement invulnérable.



Les armes montent en puissance et en taille au fur et à mesure de vos performances, par pallier de 200 tirs directs. Le gameplay, très technique, vous encourage à développer l'ensemble de votre armement pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. C'est donc un côté tactique RPG qui est présent et a fait la différence entre ce titre et les autres.





Pour augmenter votre score, il faut arriver à détruire une chaine complète d'ennemis afin de décrocher le Secret Bonus. Les ennemis arrivent selon trois couleurs différentes : rouge (commun), bleu (non commun) et jaune (moins commun), suivant une séquence régulière 3 rouges, un bleu, puis que des jaunes. En détruisant trois ennemis de la même couleur, on obtient un « Chain Bonus », un bonus de point que l'on peut poursuivre en continuant à détruire d'autres ennemis de la même couleur. La chaîne est rompue si vous abattez un ennemi d'une autre couleur. Cela implique de votre part une analyse de l'action au lieu de tirer en continu devant vous à la moindre apparition inamicale. Autant vous dire que vous allez en baver un moment avant de réussir une belle performance pour enchainer les chaines ennemies !



Il y a un second élément en jeu, le Scratch Point. Derrière ce nom un peu barbare, c'est une prise de risque qui est récompensée. Si vous éviter un tir ennemi de justesse, des étincelles apparaissent, vous faisant gagner de nouveaux points bonus.





Vous prenez donc tout cela en compte, avec un boss à détruire en temps imparti pour pouvoir récupérer des points et des chiens dans le décor à détecter par un Homing Spread (B+C), vous obtenez un titre à la richesse délirante que seule une poignée de gameurs motivés arriveront à plier après des heures d'essais et de recherche.





Le scénario









Un an plus tard. Les réserves à bord sont épuisées. TETRA est obligé d'entrer à nouveau dans l'atmosphère et de commencer le combat pour la survie humaine.

■ Un shoot'em up stratégique

Parcourez des stages aux topographies variées, présentant des ravins tortueux ou des conteneurs mobiles, où les ennemis attaquent de tous les côtés. Vingt-trois boss vous attendent au fil de six stages remplis de défis.

Le jeu propose un bonus d'enchaînement qui augmente en battant continuellement le même type d'ennemi, un bonus secret généré en battant les ennemis dans un ordre spécifique, et un élément de score caché. La clé pour obtenir le meilleur score possible est d'établir une stratégie pour combiner tous ces bonus et de faire preuve de précision pour abattre les ennemis.

Utilisez différentes armes qui augmentent de niveau en gagnant des points et battez le meilleur score ! ■ Caractéristiques Système de score spécialisé dans l'origine des shoot'em ups 14 juillet 2520 après JC. L'humanité a été anéantie par le rayonnement d'un monolithe antique enfoui sous terre. Seuls quatre membres d'équipage et un robonoïde du croiseur spatial TETRA, qui se trouvait en orbite, ont survécu.Un an plus tard. Les réserves à bord sont épuisées. TETRA est obligé d'entrer à nouveau dans l'atmosphère et de commencer le combat pour la survie humaine.Système de score spécialisé dans l'origine des shoot'em ups

Des tonnes d'armes qui montent de niveau en abattant des ennemis

Cinq niveaux de difficulté pour permettre aux débutants de profiter pleinement du jeu.



Mode histoire avec un message fort

Beaux graphismes en 3D

Des sonorités créées par M. Hitoshi Sakimoto, très apprécié au Japon et à l'étranger, pour colorer le monde du jeu

Mode de jeu qui peut être apprécié avec les règles d'Ikaruga, le deuxième titre du projet RS