Disney Speedstorm pour cet hiver

La date de sortie de Disney Speedstorm se précise avec un créneau prévu pour cet hiver. Si le jeu a de solides arguments pour bien se vendre sur les consoles concurrentes, sur Switch, c'est une autre paire de manche à cause de Mario Kart 8 Deluxe. Mais un peu de variété ne peut que faire du bien et si vous avez passé en boucle tout l'univers des courses proposées par Mario et sa fine équipe, vous pourriez donc être séduit par le titre Disney si la réalisation tient bien la route sur notre console.



Disney Speedstorm - Monsters, Inc. Racers Reveal Trailer 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jack Sparrow, Mickey, Mulan, la Bête, Baloo et Moogli, les personnages de Monstre et Compagnie...ce joli petit monde va apparaître et s'étoffer peu à peu dans ce free-to-play dont on peut s'attendre à un roulement régulier via un contenu saisonnier habituel. Au niveau des circuits, ils seront un clin d'oeil aux univers respectifs et le gameplay reprendra les classiques les customisations de véhicules pour modifier vos statistiques, dérapages et boost, ainsi que l'emploi de certains éléments de circuits ou portions alternatives pour griller la politesse aux autres joueurs.





DES COURSES D’ARCADE REDÉFINIES

Tout le monde peut jouer à Disney Speedstorm, mais il est essentiel de maîtriser des compétences et des techniques telles que le timing des boosts de nitro, la dérive précise dans les virages et l’adaptation aux environnements dynamiques des circuits pour dominer chaque course.

FAIRE LA COURSE ENSEMBLE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

Choisissez votre pilote et foncez sur des circuits pleins d’action en solo, ou défiez vos amis en mode multijoueur local ou à distance. Vous pouvez même affronter des joueurs du monde entier pour devenir une légende en ligne.

PISTES DE COURSE INSPIRÉES DE DISNEY ET PIXAR



Démarrez votre moteur dans des environnements inspirés de certains de vos films Disney et Pixar préférés. Des docks du circuit de l’île des Pirates des Caraïbes à la nature sauvage de la carte des ruines de la jungle du Livre de la Jungle, en passant par la Grande Muraille de Chine de Mulan ou l’Étage de la peur de Monstres et Cie, vous pouvez découvrir ces univers sous un angle nouveau et passionnant, spécialement conçu pour la course !

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE STYLE

Choisissez la combinaison de votre pilote préféré, une livrée de kart tape-à-l’œil, et mettez en valeur vos roues et vos ailes. Tout cela et bien plus encore est possible grâce aux nombreuses fonctions de personnalisation du jeu !

UN NOUVEAU CONTENU POUR VOS COURSES L’action ne ralentit jamais grâce à un contenu saisonnier frais, toujours à portée de main. De nouveaux pilotes Disney et Pixar seront ajoutés régulièrement, apportant des compétences spéciales que vous devrez maîtriser (ou surmonter), et des circuits uniques seront souvent créés, afin d’apporter une nouvelle stratégie au mélange. Des personnages de soutien, des environnements, des options de personnalisation et des objets à collectionner seront également ajoutés régulièrement, afin que vous ayez toujours plus à découvrir.