[Nintendo Direct] Le prochain Festival Splatoon annoncé

Splatoon 3, le jeu aux 3,45 millions d'exemplaires vendus au Japon en 3 jours , va faire trembler les serveurs de jeu en ligne de Nintendo dès le samedi 24 septembre pour deux jours de folie dans le cadre du tout premier Splatfest, nom savant du Festival Splatoon, qui se déroulera du 24 au 26 septembre 2022.A partir de 2 heures du matin, heure française, vous pourrez affronter les représentants de deux autres équipes. Pour déterminer dans quelle équipe vous jouerez, il vous faudra choisir parmi ces trois choses que vous emporteriez sur une ile déserte :- des outils- de la nourriture- des jeuxUne question existentielle comme vous vous en doutez, et qui permettra de constituer les trois groupes de joueurs qui s'affronteront ensuite lors des deux grandes phases du Splatfest : la première partie du festival permet de jouer contre une autre équipe de façon aléatoire, et dans la seconde partie vous affronterez les deux autres équipes suivant votre rôle sur la map.Il nous tarde de voir à quel point les joueurs auront progressé en l'espace d'une semaine. On sait Kirbyspower en plein entraînement à l'approche du test de Splatoon 3 et de l'enregistrement du PNCAST de rentrée, et on espère que vous serez nombreux à vous connecter à Splatoon 3 le weekend du 24 septembre.Lors du Nintendo Direct, Nintendo a précisé que des mises à jour gratuites seraient proposées bientôt pour le jeu-événement sur Switch de cette rentrée 2022.Vous pouvez venir rechercher de coéquipiers sur notre Discord , et d'ores-et-déjà publier un court avis sur le jeu dans le cadre des Tests des visiteurs, accessible ici pour Splatoon 3