Nintendo annonce plus de 3.45 millions d'exemplaires de Splatoon 3 vendus au Japon en 3 jours

Au Japon, Splatoon 3 marche bien. Très bien même puisque le jeu s'est écoulé en trois jours à 3.45 millions d'exemplaires. C'est simple : aucun jeu ne s'était autant vendu aussi rapidement au Japon. Pas même un Mario Kart, pas même un Zelda, pas même un Animal Crossing.C'est dire si Nintendo a la chance d'avoir un parc installé de Switch colossal au Japon, et assuré un marketing qui a donné envie aux joueurs de se jeter dans l'arène dès la sortie du jeu. De fait, les ventes mondiales de Splatoon 3 seront certainement elles aussi très impressionnantes, et il nous tarde d'avoir quelques informations à ce sujet dans les prochains jours ou les prochaines semaines.Notons que le communiqué totalise le nombre de jeux vendu en physique et en téléchargement - une statistique à laquelle seul Nintendo accès :Source : Nintendo