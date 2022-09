Pokémon Épée & Bouclier : obtenez le Palarticho de Sacha via le Cadeau Mystère

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier tireront plus ou moins leur révérence le 18 novembre avec la sortie de la nouvelle génération de jeux Pokémon, à savoir Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.D'ici là, les jeux connaitront une série de distribution inédites. Elles ont commencé à la fin août à l'occasion des championnats mondiaux de jeux Pokémon et la distribution des Pokémon de l'équipe de Sacha (le dernier en date étant Ectoplasma ).Hier, nous vous parlions d'une triple distribution ayant lieu en ce moment dans les magasins Micromania avec 3 Pokémon fabuleux distribués gratuitement : Genesect, Volcanion et Marshadow !Et comme cela n'était pas assez, aujourd'hui c'est au tour du Palarticho de Sacha d'être disponible via un code à renseigner dans le menu Cadeau Mystère. Voici le fameux code : H1SS ATSU NEG1.Le code est valable jusqu'au 22 septembre donc ne perdez pas trop de temps ! Une dernière distribution aura lieu la semaine prochaine avec... Lucario ! Nous vous tiendrons évidemment au courant !