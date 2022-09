[UBISOFT FORWARD] De l’évolution pour Just Dance 2023 Edition, dont un nouveau mode multijoueur en ligne

“ Just Dance est devenu le favori des fans dans le monde entier. Qu’il vous offre un boost instantané , un sentiment de communauté, un exutoire créatif ou un moyen de rester actif, la danse est une forme d’expression qui parle à tout le monde. C’est dans cet esprit que notre équipe passionnée a travaillé sans relâche sur cette version pour vous offrir encore plus de façons de danser ! ” Claire Bourgne

- Une nouvelle direction artistique

- Une nouvelle interface utilisateurs

- Un système de recommandation optimisé qui proposera des playlists et chansons correspondants à votre humeur

- De nouveaux personnages que vous pouvez suivre au travers d’histoires dans des univers musicaux riches inspirés par les derniers hits et les classiques intemporels

Hier soir, ceux qui n’assistaient pas à la folle soirée Splatoon 3 avec la Session PN, ont peut-être vu la conférence Ubisoft Forward. Elle contenait son lot d’annonces dont l’arrivée de Rayman dans un des DLC de Mario + The Lapins Crétins - Sparks of Hope qui réjouit déjà les joueurs.Mais ce n’est pas tout ! On en découvre plus sur le prochain titre Just Dance 2023 de la licence qui perdure depuis 2009. Claire Bourgne, Senior Producer et Matthew Tomkinson, directeur artistique du jeu sont venus présenter les nouveautés exclusives.On retrouve parmi ces évolutions :Just Dance est un jeu live qui continuera d’évoluer toute l’année avec de nouvelles chansons, de nouveaux modes de jeux et des saisons.Mais la plus grande nouveauté réside dans l’arrivée pour la toute première fois dans l’histoire de Just Dance du mode multijoueur en ligne. Vous pourrez créer des groupes privés pouvant accueillir jusqu’à 6 joueurs et danser avec qui vous voulez n’importe où dans le monde ! Cette possibilité risque d'attirer, sans nul doute, de nouveaux joueurs et la playlist n'est pas en reste.