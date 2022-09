[Nintendo Direct] Goldeneye et plein de jeux fous (Pokémon Stadium, Mario Party, Pilotwings et 1080° Snowboarding !) arrivent sur le NSO Nintendo 64

D'autres classiques Nintendo 64 s'apprêtent à rejoindre Nintendo Switch Online + Pack additionnel ! 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Nintendo Direct réservait quelques surprises aux abonnés du service Nintendo Switch Online, et plus particulièrement ceux qui sont abonnés au Pack additionnel NSO offrant accès au catalogue console virtuelle N64.En effet, Nintendo a annoncé l'arrivée de plusieurs jeux très représentatifs de la console, parmi lesquels, et on commencera par celui-là, Goldeneye 007. Ce jeu de tir à la première personne développé par Rare à une époque où le studio appartenait à Nintendo est très certainement un des jeux les plus emblématiques d'une console qui en compte certes beaucoup. On l'attendait depuis fort longtemps, et son arrivée a donc été officialisée lors du Nintendo Direct par Nintendo. Ce titre unique devrait être disponible d'ici fin 2023 — ce n'est pas clair si le titre est prévu en 2022 ou en 2023.D'autres jeux vont faire leur arrivée sur la console virtuelle Nintendo 64 du Nintendo Switch Online : Mario Party (d'ici fin 2022), Mario Party 2 (d'ici fin 2022) et Mario Party 3 (en 2023)ont été annoncés, ainsi que Pokémon Stadium et Pokémon Stadium 2 — tous deux en 2023.Mais ce n'est pas tout : Excitebike 64, et 1080° Snowboarding feront eux aussi leur arrivée sur le service dans le courant de l'année 2023.Il nous tarde de pouvoir redécouvrir ce merveilleux FPS que fut Goldeneye 007, c'est une excellente nouvelle que Nintendo, Rare et Microsoft soient parvenus à un accord pour le proposer sur Nintendo Switch Online, signe que le dialogue est toujours possible entre belligérants de la guerre des consoles.Venez vous aussi partager vos souvenirs de Goldeneye et de la Nintendo 64 sur notre Discord , sans oublier de consulter toutes les autres actualités liées au Nintendo Direct du 13 septembre 2022 à lire actuellement sur Puissance Nintendo.