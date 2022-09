[Nintendo Direct] Le retour de Fire Emblem avec l’épisode Fire Emblem : Engage

Galerie images 13/09/2022









Fire Emblem Engage - Le Dragon déchu s'apprête à renaître (Nintendo Switch) 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On démarre cette session Nintendo Direct avec un gros pavé dans la mare, une ouverture remarquable, l’annonce du prochain Fire Emblem : Engage.Après la sortie le 24 juin dernier de l’excellent, Fire Emblem : Three Hopes (musô de l’univers Fire Emblem : Three Houses) dont Kirby a fait le test chez PN , les fans attendaient un retour aux genre traditionnel : le tactical RPG à l’état pur.C’est avec une très belle vidéo de présentation que commence une narration sur de superbes images. Le lore est posé, l’aventure se déroule sur le continent d’Elyos composé de quatre royaumes qui entourent la terre sainte. Ils font appel à des héros d’autres mondes pour vaincre le Dragon Déchu. Mille ans plus tard, le sceau faiblit et le Dragon menace de renaître.Vous embarquez dans cette aventure épique en incarnant Alear, élu pour vaincre le mal. Vous ne serez pas seul dans votre quête. D'autres Emblèmes viennent vous soutenir dans votre aventure, mais pas n'importe lesquels. Retrouvez notamment Sigurd, Marth ou Celica des épisodes précédents. Les duos apporteront leur lot de combos et vous pourrez fusionner avec votre acolyte en une force puissante. Des parties épiques se profilent !On vous laisse vous délecter des images de la bande-annonce et on patiente jusqu'au 20 janvier pour pouvoir mettre les mains dessus. Après tout, c'est presque demain !