[Nintendo Direct] Mario Strikers, un trailer pour la deuxième mise à jour gratuite

Galerie images 13/09/2022

















Pauline et Diddy Kong arrivent dans Mario Strikers: Battle League Football (Nintendo Switch) 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux nouvelles stars viennent enrichir la grille de sélection de personnages. Tout d’abord Pauline, c’est une joueuse rapide et redoutable sur les tacles puis Diddy Kong, auquel Nintendo à attribué le poste de centre, Il se démarque par sa technique et ses passes précises.De plus, le set d’équipement “Tonneau” fait son apparition ainsi que l’environnement Planétoïde, un nouveau thème de stage.La mise à jour sera déployée courant septembre. On vous laisse avec le trailer ci-dessous :