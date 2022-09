Harvestella s'offre une démo sur l'eShop de la Switch

Encore un titre de RPG où il faut passer du temps à cultiver diront certains ! Il faut le reconnaitre, le genre de manque pas de représentants sur la console mais aucun n'a réussi jusqu'à présent à aligner toutes les attentes. Soit c'est un design un peu trop enfantin ou chibi qui ne plait pas à tout le monde, soit les possibilités de culture restent peu variés au niveau des types de récole accessible et les animaux d'élevage (on gère une ferme, mais cela reste léger en possibilité), soit on part dans des romances de personnages qui horripilent certains ou on doit se farcir du combat basique pas très aguicheur. Des commentaires peut-être un peu exagérés qui traduisent une impression de retrouver des pans de bons jeux répartis sur différents titres mais jamais regroupés correctement au sein d'un seul et même titre.

Square Enix nous propose donc ce Harvestella qui semble cocher pas mal de cases pour une sortie le 4 novembre 2022. Si techniquement ou graphiquement ce n'est pas encore l'extase, le jeu semble relativement complet et pour pouvoir nous aider à prendre une éventuelle décision d'achat, l'éditeur a la bonne idée de nous proposer une démo gratuite sur l'eShop. Si réaliser différents jobs et activités, effectuer des récoltes et pêcher, explorer votre environnement et nouer des relations sociales pendant des heures fait partie des jeux que vous adorez, téléchargez donc cette démo pour avoir un avant goût de ce titre.





Dans un monde vibrant et coloré, les joueurs devront s’occuper de leurs récoltes. Mais également au programme se lier d’amitié avec les habitants de la ville, surmonter les menaces, découvrir les origines du monde et la vérité derrière la calamité en cours de route. L’histoire commence lorsque le joueur se réveille au milieu du Quietus, une calamité qui survient à chaque changement de saison et qui menace toute vie.











Caractéristiques principales :

Le Quietus : Durant le Quietus, la saison qui commence alors que les autres se terminent, les cultures dépérissent, et une poussière mortelle confine les habitants chez eux. On raconte que le Quietus dure plus longtemps chaque année.

Le monde : Les joueurs pourront explorer les différentes villes et donjons du monde. Parmi elles, Nemea, où les cerisiers fleurissent toute l’année. Shatolla, la ville côtière aux nombreux bars animés. Le village de Lèthe, magnifique quelle que soit la saison et Argène, la capitale sacrée enneigée. Le chemin qui vous mènera aux Lumicycles, les quatre cristaux géants régissant les saisons, sera à la fois enchanteur et semé d’embûches.

Vie quotidienne : Cultivez des légumes, des céréales et des fruits dans les champs. Vendez-les pour gagner de l’argent, ou utilisez-les en tant que matériaux de fabrication. Vous pouvez également les cuisiner en suivant des recettes qui vous octroieront toutes sortes d’améliorations. Chez vous, vous prenez soin de vos animaux : Kotkots, l’oiseau tout rond, Laineux, le quadrupède distingué et votre totokaku de compagnie, et pourrez en retirer de belles récompenses.











Camarades : Vous rencontrerez de nouveaux amis, comme Shrika, une missionnaire en quête d’une nouvelle foi. Heine, un séduisant mécanicien aguicheur. Azir, un descendant des oracles du vent et Aria, une étrange fille qui dit venir du futur. Faites face aux problèmes de vos alliés et découvrez leurs différents modes de vie pour mieux les comprendre.

Combat : Alternez instantanément entre plusieurs jobs comme le guerrier utilisant des techniques d’épée rapides. Le marcheur de l’ombre, dont les lames jumelles infligent des coups mortels. Ou encore le mage, spécialisé dans les attaques magiques. Affrontez de redoutables ennemis en ciblant leurs points faibles, puis éliminez-les avec une puissante attaque nommée Double interruption.

HARVESTELLA : 2e bande-annonce 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les combats sont en temps réels ! Harvestella sortira mondialement le 04 novembre 2022 sur PC et Nintendo Switch.





Spoil

Une démo de 90 minutes a été mise en ligne par la chaine YouTube Justonegamr pour vous donner un aperçu du début du jeu, que l'on peut découvrir lors de cette démo. A ne regarder partiellement si vous hésitez à télécharger la démo, le mieux étant tout de même de tester par soi-même.