Bob l'éponge : The Cosmic Shake annoncé sur Switch courant 2023

The Cosmic Shake reprend les graphismes de qualité du précédent titre Bikini Bottom Rehydrated. Cette fois, Bob l’éponge et Patrick ont mis la main sur un objet exauçant des vœux. Ils ont donc décidé de l’utiliser en créant bien évidemment une catastrophe : l’espace-temps se déchire et voilà que notre duo se retrouve à basculer de monde en monde et de temporalité en temporalité, toujours dans un esprit loufoque. Désert de Jelly Fiels, monde préhistorique....chaque univers sera l'occasion pour Bob de revêtir un costume différent lui apportant de nouvelles capacités. Le gameplay reste globalement classique, on court, on saute et on peut planer, on collecte de la gelée tout au long de notre aventure, une gelée qui fait office de monnaie du jeu, afin d'acquérir certains objets particuliers.





Même si on change régulièrement d'époque, on retrouve les personnages clés de la série, y compris au niveau du bestiaire. La réalisation semble être de qualité et le contenu plus généreux que Bikini Bottom Rehydrated.





Bon point, le casting vocal de série a répondu présent pour effectuer le doublage du jeu, renforçant l'immersion dans l'univers de Bob l'éponge.





SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - Gameplay Reveal - Nintendo Switch 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors de la Gamescom, les développeurs avaient répondu à quelques questions autour de ce futur jeu :





SpongeBob The Cosmic Shake NEWS & Gameplay LIVE! (Gamescom 2022) 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors du Nintendo Direct d'hier, nous avons pu apercevoir de nouveaux costumes et un peu plus de gameplay pour ce titre devant sortir en 2023.