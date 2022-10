Octopath Traveler II : les améliorations de la HD-2D en vidéo

Il y a quelques semaines, Square-Enix a présenté Octopath Traveler II, la suite du jeu sorti sur Nintendo Switch en 2018. Le jeu reviendra dès la fin de l'hiver, en 2023.Le jeu reprend évidemment le style graphique original du jeu avec ce qui est désormais appelé "HD-2D" : un style volontairement rétro mais en haute définition. Ce style a connu un grand succès, à quel point que Square-Enix l'a décliné sur Triangle Strategy, le remake de Live a Live et sur un futur remake de Dragon Quest III.Pour Octopath Traveler II, Square-Enix a retravaillé son moteur pour le pousser encore un peu plus loin. Voici en vidéo les quelques améliorations apportées :Une caméra plus dynamique, des designs de personnages un peu plus grands et plus détaillés : les changements sont intéressants et nous sommes curieux de voir tout ça en action le jour J !Rendez-vous le 24 février 2023 pour repartir en voyage avec Octopath Traveler II sur Nintendo Switch.