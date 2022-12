Une vidéo de gameplay pour Digimon World: Next Order

Digimon World: Next Order | Gameplay Trailer 17/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'année 2023 contiendra au moins un jeu Digimon. Les fans de la série seront rassasiés par la sortie en février de Digimon World: Next Order.Le jeu est en fait un remake du jeu PlayStation Vita sorti en 2016 et prend de nouveau la forme d'un jeu de rôle dans lequel vous allez devoir lever le voile sur les secrets sur l'un des plus puissants Digimon, Machinedramon.Au cours du jeu, vous allez aussi participer à la construction du monde Digimon et de la ville de Floatia. Découvrez plus de détails sur le jeu dans cette bande-annonce de Digimon World: Next Order.Le monde Digimon n'attend plus que vous ! Digimon World: Next Order arrive sur Nintendo Switch et PC le 22 février 2023