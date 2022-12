Last Crown Warriors : un Kickstarter pour un nouveau projet sur Game Boy Color

Certains diront que qu’il rappelle The Legend of Zelda: Link’s Awakening dans son édition originale de 1993, de par sa vue aérienne et son mode de contrôle, mais le studio espagnol Light Games nous donne l’opportunité de jouer à un titre action-RPG teinté de stratégie en temps réel, ce qui n’est clairement pas courant sur cette petite portable. On notera en particulier la présence au sein de l’équipe de l’artiste Seiyouh, un graphiste maître dans l’art du pixel, qui a contribué de nombreux jeux de fans de Pokémon. On devrait donc être logiquement bien servi en personnages charismatiques et créatures bizarres.





Il fallait 18 000 € pour réussir le financement de ce jeu et c’est déjà un succès, car alors qu’il reste encore 22 jours avant la fin de la campagne , 401 contributeurs ont déjà apporté plus de 23 000 €, rendant désormais ce projet concret. Un palier qui d’ailleurs va permettre aux développeurs d’apporter la compatibilité avec le Game Link Cable ! Il ne s'agit pas d'un mode multijoueur, mais d'un moyen de partager des objets et des personnages exclusifs. Nous avons également l’assurance d’un personnage secret supplémentaire. Un petit coup de pouce financier est encore possible afin d’ajouter 8 pages manga supplémentaire dans le manuel du jeu (palier à 26.000€) ou d’ajouter un mode RPG plus prononcé pour 29 000 € avec des objets cachés et des secrets sur chaque scène, une boutique pour acheter des éléments fonctionnels et cosmétiques, et des moyens de faire monter en niveau vos personnages débloqués.



En attendant, pour vous faire un premier avis du titre, une démo est disponible sur itch.io. Si vous souhaitez participer à cette campagne, il faudra 15 € pour un accès anticipé à la ROM ( avec la réception d’informations clés sur la progression du titre) et 50 € (hors frais de port) pour l’édition physique standard, prise en charge par First Press Games. Outre cette édition physique standard, une édition limitée et une autre collector sont également prévues pour ce titre compatible avec les Game Boy et Game Boy Color. La chaine YouTube RetroActive a publié une petite vidéo détaillée sur ce titre très intéressant :



New Game Boy Game Last Crown Warriors Hits Kickstarter | RetroActive 17/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube









ll y a cent ans s’est déroulée la bataille de Last Crown. Un guerrier solitaire en sortit victorieux et cacha la Couronne pour qu’elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Mais cet exploit lui a coûté la vie. Une sorcière maléfique appelée Yandora hante désormais le pays à la recherche de la couronne, maudissant et corrompant le royaume avec ses pouvoirs hideux.

L’histoire commence en forêt par la jeune Lilian qui découvre un chevalier évanoui sur le sol, Tarran. Le chevalier semble avoir oublié tous ses souvenirs mais il est déterminé à protéger le royaume. Son armure et son habilité au combat à manier l’épée en font un rude adversaire. Sans hésiter, la courageuse Lilian décide de s'allier à lui. Le duo part à la recherche d’alliés afin de former le groupe des Guerriers de la dernière couronne et vaincre ainsi la terrible Yandora.

Dans Last Crown Warriors, vous affrontez des vagues d'ennemis en essayant de conquérir toutes les bases qui se trouvent dans chaque niveau. Chaque base possède un drapeau, indiquant si le joueur a conquis la base, ou si la base est toujours sous le contrôle de l'ennemi. En tant que joueur, votre objectif est de vaincre les ennemis, afin de gagner de l'influence sur toutes les bases, en abaissant les drapeaux de ces bases.

Pour chaque base, le joueur devra affronter le gardien spécial de la scène. Vainquez le gardien pour conquérir la base..... Mais attention ! Une base alliée perd de son influence avec le temps, alors assurez-vous de garder un œil sur chaque base, afin de ne pas en perdre une au profit de l'ennemi. Si cela se produit, le joueur devra reconquérir la base à nouveau jusqu'à ce que toutes les bases soient sécurisées.

Découvrons une vidéo de cette démo :





Last Crown Warriors Kickstarter Trailer /『聖冠伝説』 Kickstarter キャンペーントレーラー 17/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici quelques informations supplémentaires sur le principe général du jeu :Source : Nintendo Life