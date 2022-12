Le jeu d’enquête Process of Elimination sera finalement lancé le 14 avril 2023 sur Switch et PS4

Wato Hojo semble abonné à la poisse mais il possède un talent précieux : celui d’être un bon observateur lui permettant de devenir un détective précoce talentueux. Mais le dernier événement le concernant se révèle très perturbant. Un peu contre son gré, le voici embarqué dans un groupe de 13 autres détectives beaucoup plus expérimentés que lui, l’Alliance des Détectives, afin de tenter de résoudre diverses énigmes.





La plus importante des missions étant de mettre la main sur le Duc Ecartelé, un tueur en série coupable d’avoir assassiné plus d’une centaine de personnes, plongeant le pays entier dans le chaos. Mais rapidement un faisceau d’indices semblent suggérer que le tueur est un membre de l’Alliance. Alors que tout le groupe se retrouve sur la mystérieuse île de Morgue, quartier général de l’Alliance, Wato va devoir démêler le vrai du faux afin de pouvoir identifier qui est le Duc, les autres membres vont tout faire pour tenter de prouver leur innocence ou tromper les autres.



Process of Elimination - Meet the Detectives: Doleful, Bookworm, Techie (Nintendo Switch, PS4) 17/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La dernière bande-annonce présente ainsi notre détective Wato Hojo confronté à ce Duc Ecartelé. Qui est-il parmi les 13 ? Chaque protagoniste possède ses propres capacités, outils et personnalité, il faudra énormément dialoguer avec le reste du groupe afin de détecter ce qui cloche. Un meurtre a été commis ! Menez vos recherches sur la carte interactive de la scène de crime et utilisez votre aptitude « dénouement » pour récolter des informations cruciales. Prédisez le futur et réunissez des indices afin d’assembler toutes les pièces du puzzle pour résoudre chaque meurtre.



Il va falloir parcourir les différents lieux de l’île afin d’obtenir des preuves utiles pour résoudre les affaires : le labyrinthe, le centre de recherche et le manoir de l’Alliance, tout ce qui pourra vous apporter des indices sur le Duc Ecartelé.





Process of Elimination a donc le potentiel de séduire les amateurs d’enquêtes. Malgré un climax oppressant, on retrouve une galerie de personnages assez farfelus (le détective à l'armure en particulier) qui dénote par rapport à l'image que l'on peut se faire d'un serial killer. On notera quelques designs de personnages rappelant d'autres jeux et animes, en particulier le détective Workaholic, et l'éternelle personnage féminin sexy qui fait toujours un peu racoleur dans ce genre de production.





Il sortira à la fois sur l’eShop mais aussi en version physique, cette dernière édition proposant un mini artbook et un code de téléchargement de la bande-son afin d’en profiter en dehors du jeu. Attention cependant pour les personnes ne maîtrisant pas bien l’anglais, il n’y a pas de traduction en français. C’est donc textes en anglais et voix en japonais uniquement. Le sujet abordé au sein de ce jeu et les meurtres dévoilés en font un titre PEGI 16.









A noter que sur le site officiel de l'éditeur Nis America , vous pourrez vous procurer une édition avec un peu plus de goodies. Pour 69,99 $, ce coffret contiendra la bande-son sur CD et un porte-clés supplémentaire.



Galerie images 17/12/2022

Découvrons maintenant cette bande-annonce du jeu qui sortira le 14 avril chez nous, le 11 avril sur le continent nord-américain :