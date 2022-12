Sacha fera ses adieux à la série animée Pokémon en 2023

Annonce d’une nouvelle série Pokémon.



2 nouveaux personnages et 3 Pokémon de départ de Paldea vont vivre des aventures dans le monde des Pokémon. Le voyage de Sacha dans des épisodes spéciaux conclura La série : Pokémon, les voyages ultimes.



Disponible en 2023. pic.twitter.com/oJ44sMP7Fy — Pokémon France (@PokemonFR) December 16, 2022

Pokémon c'est aujourd'hui beaucoup de choses mais c'est surtout deux choses : un slogan, "Attrapez les tous !" et un personnage fort avec Sacha du Bourg-Palette. Hélas, il faudra apprendre dès l'année prochaine à se passer de Sacha, du moins dans la série animée.The Pokémon Company a en effet annoncé ce vendredi la suite de la série animée Pokémon qui est diffusée depuis plus de 25 ans et... c'est un nouveau voyage qui s'annonce !Une nouvelle série a été annoncée, elle introduira deux nouveaux personnages et les 3 Pokémon de départ issus de la 9e génération et de la région de Paldea. En parallèle, des épisodes spéciaux présenteront la fin du voyage de Sacha et de Pikachu.Retrouvez ci-dessous l'annonce de ces prochaines diffusions :Pour les fans de Pokémon, c'est une page énorme de la saga qui va se tourner. Il est probable que Sacha, désormais Maître Pokémon, reviendra passer une tête par ci ou par là pour guider les protagonistes de la nouvelle série dans leur quête.