[PNCAST] Une fin d'année folle pour Nintendo !

Pour terminer l'année en beauté et signer le 2e numéro de la saison 2022-2023, l'équipe du PNCAST s'est retrouvée autour des micros pour revivre l'actualité Nintendo des dernières semaines : performance de Nintendo avec une Switch qui marche toujours très bien, des jeux qui se vendent par millions, des projets de fou autour du film Super Mario Bros et des parcs Super Nintendo World... Il n'en fallait pas plus pour donner envie de se retrouver et parler de Nintendo !A lire aussi : votez pour les PN Awards 2022 Le jeu du moment, c'est bien évidemment Pokémon Ecarlate/Violet : Thibault n'était malheureusement pas dispo pour nous en parler, c'est donc Atar qui, forte de ses 50 heures de jeu sur le titre, a pu nous en donner de nombreux détails, et nous donner son avis sur le jeu en complément du test de Thibault toujours disponible !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Atar, Guiome et Kurogeek pour leur participation à ce dernier numéro... de l'année 2022 ! N'oubliez pas de prendre le temps de voter pour les PN Awards : 59 jeux ont besoin de vous cette année !