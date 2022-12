[PN Awards] Les votes des PN Awards 2022 sont ouverts !

Chargement…

Les PN Awards sont l'occasion de célébrer une année de sorties de jeux vidéo sur Switch (ou sur mobile quand il s'agit d'un jeu Nintendo en mesure de s'imposer dans une catégorie donnée). En 2022, des centaines de jeux ont été mis en ligne par éditeurs et studios indépendants : quels sont ceux que vous aimeriez que l'Histoire se souvienne ?Aidez-nous en votant dès maintenant aux PN Awards 2022 : sur le formulaire ci-dessous, nous vous prions de donner vos voix dans chacune des 16 catégories, en terminant avec la plus symbolique de toutes, le PN Award du meilleur jeu de l'année 2022 !Il nous tarde de compiler tous les résultats : comme toujours, les votes du public comptent pour moitié dans le score final, l'autre moitié étant composée du résultat obtenu par les votes de la Rédaction de Puissance Nintendo appelée elle aussi à se mobiliser pour voter pour ses jeux préférés.Vous pouvez participer avec le formulaire ci-dessous, ou pour un plus grand confort voter depuis ce formulaire dédié sur Google Forms Merci à tous ceux qui prendront le temps de voter pour les PN Awards, on ne manquera pas de vous informer de la fermeture des votes quelque temps avant la date limite, et surtout de vous faire connaître dans nos colonnes les noms des heureux Elus par l'équipe et les visiteurs de Puissance Nintendo !A lire aussi : Le Calendrier de l'Avent Nintendo by PN Bon vote à tous et merci de votre participation pour faire des PN Awards un vote représentatif du ressenti de la communauté pour les sorties de l'année 2022 !