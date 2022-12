Calendrier de l'Avent Nintendo PN : 25 surprises numériques du 1e au 25 décembre sur PN

Du 1e au 25 décembre, nous aurons le plaisir de rythmer vos petits déjeuners : venez sur notre calendrier de l'Avent Nintendo que nous avons actualisé cette année avec quelques nouvelles surprises !Tous les jours, vous pourrez découvrir un nouveau cadeau numérique, certains visuels impressionnants comme aujourd'hui avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, des vidéos d'anthologie, des artworks inoubliables...Bref, chaque jour, vous pourrez cliquer sur la date du jour pour découvrir la petite surprise qu'on vous a réservée !On espère que cette petite attention vous donnera du baume au coeur à l'approche de Noël, et on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année avec PN qui vous accompagne depuis quelques jours déjà dans la chasse aux cadeaux :- Notre guide des sorties Switch de décembre 2022 - Notre top 5 des meilleurs jeux Nintendo