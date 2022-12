Les sorties Nintendo Switch de décembre 2022

- Warp Drive

Warp Drive

Jitsu Squad

Dragon Quest Treasures

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion

Quels liens uniront Zack avec Aerith et Cloud et comment ces événements vont s'intégrer à l'histoire de Final Fantasy VII ? Découvrez ou redécouvrez Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion dès le 13 décembre sur la console de Nintendo.

Aka

Resident Evil VII Biohazard

Sports Story

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en décembre 2022 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier :En attendant la sortie du prochain jeu F-ZERO (oui, je suis optimiste), Warp Drive se veut être son digne successeur.Dans ce jeu de course style arcade, vous devrez décrocher la première place. Afin de vous mener à la victoire, utiliser les objets comme les missiles au bon moment. La téléportation vous fera également gagner quelques places dans le classement en vous permettant d'emprunter des raccourcis. Vous pourrez améliorer votre Quad Rotor avec les capacités, de pièces de véhicule et le personnaliser.Téléportez vous sur la ligne de départ avec Warp Drive, disponible dés le 1er décembre.Ca vous dit un petit beat them all à plusieurs ? Place à Jitsu SquadIl y a longtemps, dans des temps immémoriaux, la légendaire pierre de Kusanagi a permis de contenir l'âme d'un puissant démon. Trop puissante pour être utilisée, elle fut caché pendant des siècles. Cependant, le sorcier Origami, surnommé le "Destructeur de monde et Seigneur des ténèbres" a transformé d'ancien guerrier en animaux afin de retrouver la pierre. Pour sauver le monde, le moine Ramen parvient à sauver quatre âmes de guerriers : Hero, Baby, Jazz et Aros, et forme ensemble l'escouade Jitsu.Dans ce beat them all (ou beat them up) au couleurs vives, vous incarnez les 4 héros aux compétences différentes. Ne négligez pas votre style avec plus de 100 combos, des Super Spéciaux épiques et des transformations puissantes. Votre objectif est simple, 8 planêtes à sauver et arrêter Origami ("le méchant").Afin de vous épauler dans cette lourde quête, 3 joueurs en local peuvent vous prêter main forte.Arriverez vous au réveiller votre instinct animal ? Réponse dès le 9 décembre avec Jitsu Squad sur Switch.La série phare de Square Enix revient avec Dragon Quest Treasures . Très appréciée au Japon, cette série devrait être une grosse sortie au pays du soleil levant.Concernant le scénario, vous découvrirez Erik et sa sœur Mia, vivant sur un drakkar viking, rêvant de parcourir le monde pour découvrir un grand trésor. Lors d'une nuit, 2 créatures nommées Porcellus et Persiana apparaissent et les projettent dans le monde de Draconia, une terre légendaire regorgeant de trésors. Pour découvrir les secrets de ce monde, les 2 héros feront appel à une multitude de monstres sympathiques. Conçu comme un spin-off de Dragon Quest 9, le titre vous fera découvrir un monde immense. Cependant, des dangers et des monstres vous barreront la route.Parviendrez vous à trouver le trésor de Draconia ? Dragon Quest Treasures est prévu pour le 9 décembre sur Switch.Attention, énorme sortie en approche ! Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion s'apprête à faire sa sortie sur Switch.Zack Fair est un guerrier prometteur de Shinra, la compagnie possédant l'armée de Midgar. A l'aide de son mentor Angeal et du héros Séphiroth, Zack doit mener l'enquête sur la disparition massive de soldat.Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion est un jeu sorti sur PSP en 2007. Annoncé lors d'une conférence de Square-Enix , le titre s'offre des graphismes en HD, un doublage complet (en japonais et en anglais) ainsi que des arrangements musicaux inédits. Promettant une expérience visuelle enrichie et un système de combat amélioré, CCFFVIIR sera un indispensable pour les fans de la licence.La recherche de cadeaux vous stress ? Pas de panique et retrouvez la paix intérieur avec Aka !Dans ce titre tout mignon, Aka, un panda roux découvre un ensemble d'îles où il fait bon vivre (qui a dit Animal Crosssing ?). A vous le farniente à dos de capybara géant, le plantage de vos cultures, le nourrissage de bébés dragons et la sauvegarde de la flore ! Cependant, vos démons du passé viendront perturber votre havre de paix. auront également une importance dans l'histoireFermez les yeux et reprenez goût à la détente avec Aka, disponible le 15 décembre sur Switch.Vous préférez l'ambiance zombie, plutôt que sapin de Noël, Capcom a pensé à vous avec la sortie de Resident Evil 7 - Biohazard en version Cloud Dans la ville fictive de Dulvey, Louisiane, Ethan Winters est à la recherche de sa femme, Mia, disparue depuis plus de 3 ans. Au cours de ses recherches, il parcourra une plantation abandonnée et trouvera Mia dans une maison tout aussi abandonnée. Essuyant une attaque, il rencontrera la famille Baker, adepte du cannibalisme.Préférant axé sa communication autour de Resident Evil Village, Capcom a dévoilé peu d'informations sur les portages des anciens titres de la série, à l'exception de la caractéristique Cloud.Si vous avez envie de frissonner d'angoisse, Reisdent Evil 7 Biohazard sera disponible dès le 16 décembre en version Cloud. Attention, une connexion internet fiable est demandée pour l'utilisation de ce titre.Sports Story conclura notre présentation des sorties de l'année 2022 en tentant de vous préparer à vos bonnes résolutions.Sports Story, ce n'est pas qu'un jeu de sport. Annoncé lors d'un Indie World de 2019 , ce RPG de sport vous proposera un mélange de sports et d'activités sportives réunis dans une seule grande histoire. Intégrant également une multitude de personnages à rencontrer, de l'exploration de donjons, des missions d'infiltration, et des parties de pêche, le titre développé par Sidebar Games vous transportera dans une histoire sportive.Deviendrez vous la fierté de votre coach ? Sports Story vous attend pour swinguer en décembre 2022 sans plus d'information sur la date de sortie.